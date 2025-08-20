Δεκατρείς άνθρωποι δολοφονήθηκαν νωρίς χθες Τρίτη το πρωί μέσα σε τζαμί στην πολιτεία Κατσίνα, στη βορειοδυτική Νιγηρία, κατά τη διάρκεια εφόδου ενόπλων, παρότι τέθηκαν πρόσφατα σε εφαρμογή συμφωνίες «ειρήνης», με σκοπό να μειωθεί η βία των εγκληματικών οργανώσεων, σύμφωνα με αναφορά ειδικών που δρουν κατ’ εντολή του ΟΗΕ, την οποία συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Εδώ και χρόνια, συμμορίες κακοποιών, που αποκαλούνται γενικά bandits («κακοποιά στοιχεία», «ληστοσυμμορίτες») από τις Αρχές και ντόπιους, έχουν πολλαπλασιάσει τις επιδρομές στη βορειοδυτική και στην κεντρική Νιγηρία, λεηλατώντας χωριά, απαγάγοντας κατοίκους για λύτρα, πυρπολώντας σπίτια.

Ελλείψει επιτυχίας των δυνάμεων ασφαλείας που επιχειρούν στο πεδίο, κάποιες κοινότητες επέλεξαν να διαπραγματευτούν συμφωνίες ειρήνης με τις οργανώσεις του είδους, ιδίως στην πολιτεία Κατσίνα.

Ωστόσο οι τοπικές αρχές στη Μαλουμφάσι, όπου διαπράχτηκε το μακελειό, δεν έχουν κλείσει καμιά συμφωνία αυτής της φύσης.

Χθες το πρωί κακοποιοί επιτέθηκαν στο τζαμί, στην πόλη Ούνγκουαν Μαντάου , σύμφωνα με την αναφορά.

Κατά την ίδια πηγή, επρόκειτο για ενέργεια αντιποίνων έπειτα από επιχείρηση του στρατού που απώθησε απόπειρα επίθεσης στην ίδια περιοχή.

Το έγγραφο κάνει λόγο για έξαρση της εγκληματικότητας στην πολιτεία Κατσίνα, προειδοποιώντας πως οι συμμορίες έχουν κατά τα φαινόμενα πρόθεση να «συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται τα κενά ασφαλείας βραχυπρόθεσμα».

Από την πλευρά του, ο Αμπουμπακάρ Σαντίκ-Αλίγιου, εκπρόσωπος της αστυνομίας στην πολιτεία Κατσίνα, έδωσε βαρύτερο απολογισμό στο AFP, κάνοντας λόγο για 15 νεκρούς.

Οι bandits κράτησαν το μεγαλύτερο μέρος του οπλισμού τους στο πλαίσιο των «ειρηνευτικών» συμφωνιών και αξιοποιούν την κατάπαυση του πυρός για να δημιουργήσουν ασφαλείς ζώνες σε κάποιες περιοχές που αφορούν αλλά να συνεχίσουν τη δράση τους αλλού.

Έτσι, συμφωνία κατάπαυσης του πυρός κλείστηκε τον Νοέμβριο στην περιοχή Μπίρνιν Γκουάρι, στην πολιτεία Καντούνα, οδηγώντας σε βελτίωση της κατάστασης ασφαλείας εκεί αλλά πυροδοτώντας έξαρση της βίας στις γειτονικές πολιτείες Κατσίνα και Νίγηρα.

Έπειτα από συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στην πολιτεία Ζαμφαρά ανάμεσα στις Αρχές και τον αρχηγό συμμορίας Μπέλο Τούρτζι, δυσαρεστημένοι κάτοικοι τόνισαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως δεν υποστηρίζουν, ούτε αποδέχονται τέτοιες διευθετήσεις.

Η ακμή αυτού που αποκαλείται συμμοριτισμός στη Νιγηρία έχει τις ρίζες της σε συγκρούσεις για τα δικαιώματα χρήσης γης και της πρόσβασης στους λιγοστούς υδάτινους πόρους ανάμεσα σε κτηνοτρόφους και γεωργούς. Προοδευτικά, κάποιες ομάδες ενόπλων μεταμορφώθηκαν σε οργανώσεις επαγγελματιών κακοποιών.

Οι ζωοκλοπές και οι απαγωγές μετατράπηκαν σε ιδιαίτερα επικερδή δραστηριότητα για τις συμμορίες αυτές σε πάμφτωχες περιοχές, όπου το ομοσπονδιακό κράτος στην ουσία απουσιάζει. Κάποιες συμμορίες έχουν φθάσει στο σημείο να επιβάλλουν δική τους φορολογία σε αγρότες και άλλους επαγγελματίες.