Χριστιανική ένωση ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αριθμός των μαθητών και των εκπαιδευτικών που απήχθησαν χθες σε καθολικό σχολείο στο κέντρο της Νιγηρίας αυξήθηκε σε 315, στη δεύτερη επίθεση αυτού του είδους σε μία εβδομάδα ύστερα από την απαγωγή 25 μαθητριών στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Η Ένωση χριστιανών της Νιγηρίας (CAN) δήλωσε σε ανακοίνωση ότι αναθεωρεί τον προηγούμενο απολογισμό των 227 απαχθέντων «ύστερα από διασταύρωση και τελική καταγραφή», προσθέτοντας ότι «ο συνολικός αριθμό των θυμάτων που απήχθησαν…στο πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο καθολικό σχολείο St. Mary στο Παπίρι», στην περιοχή Αγκουάρα, στην πολιτεία του Νίγηρα «αυξήθηκε πλέον σε 303 μαθητές και 12 εκπαιδευτικούς».

Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει περίπου το μισό των μαθητών στο σχολείο (629 εγγεγραμμένοι).

Οι αρχές στις γειτονικές πολιτείες Κατσίνα και Πλατό έδωσαν εντολή να κλείσουν προληπτικά όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η κυβέρνηση στην πολιτεία του Νίγηρα έχει επίσης κλείσει πολλά σχολεία και ο πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου ακύρωσε τις υποχρεώσεις του στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του στη σύνοδο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, για να διαχειριστεί την κρίση.

Η απαγωγή στο St.Mary έγινε μετά από ένοπλη επίθεση τη Δευτέρα σε σχολείο στη πολιτεία Κέμπι, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, κατά την οποία απήχθησαν 25 μαθήτριες.

Οι δυο απαγωγές καθώς και η επίθεση την Τρίτη σε εκκλησία στην Ερούκου (δυτικά), στην οποία δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καταγράφονται με φόντο την πρόσφατη απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει στρατιωτική επέμβαση στη Νιγηρία, καθώς όπως κατήγγειλε οι χριστιανοί στη χώρα υφίστανται διωγμό από ριζοσπάστες ισλαμιστές.

