Τριάντα οκτώ μεταλλωρύχοι σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί (18/2) μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε ορυχείο μολύβδου στην πολιτεία Πλατό, στην κεντρική Νιγηρία, δήλωσαν τοπικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Τριάντα οκτώ άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί και 27 άλλοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο τοπικός φύλαρχος Αλίγιου Ανταμού Ιντρίς.

Gas explosion kills at least 38 miners in central Nigeriahttps://t.co/8R5JJboFIU pic.twitter.com/AGDRKDGqH2 — Jacaranda FM Newswatch (@JacaNewswatch) February 18, 2026

Ο Ιμπραχίμ Ντατίζο Σάνι, μεταλλωρύχος που πήγε στο σημείο, είπε ότι η έκρηξη σημειώθηκε μεταξύ 7:30 και 8:00 το πρωί τοπική ώρα και επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών.

«Βρισκόμαστε κοντά στο σημείο, άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στις στοές του ορυχείου και ξαφνικά σημειώθηκε έκρηξη αερίου», τόνισε ο Σάνι σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο.

37 miners dead, 25 hospitalised after suspected gas poisoning in Plateau At least 37 miners have reportedly died after being exposed to carbon monoxide, while working in an underground mining site in Zurak, Wase LGA of Plateau state. The incident occurred in the early hours of… pic.twitter.com/CBw6B5GREb — TheCable (@thecableng) February 18, 2026

«Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τους σώσουμε, αλλά δυστυχώς, 38 άνθρωποι πέθαναν και άλλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Η πολιτεία Πλατό είναι το ιστορικό κέντρο της μεταλλευτικής παραγωγής της χώρας, η οποία έχει μειωθεί απότομα τα τελευταία χρόνια.