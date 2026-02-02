Τουλάχιστον 80 άνθρωποι, των οποίων τα ίχνη είχαν χαθεί μετά τις πρόσφατες εφόδους ενόπλων σε τρεις εκκλησίες της πολιτείας Καντούνα στη βόρεια Νιγηρία, έχουν επιστρέψει πλέον στα σπίτια τους, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία. Την αναφορά αμφισβητεί η Χριστιανική Ένωση της Νιγηρίας (CAN).

Στις 18 Ιανουαρίου, ένοπλοι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον τριών εκκλησιών στην πολιτεία Καντούνα και απήγαγαν 177 πιστούς, των οποίων τα ίχνη χάθηκαν σε παρακείμενα δάση, σύμφωνα με την ενημέρωση από την CAN. Ένδεκα εξ αυτών διέφυγαν αργότερα, με αποτέλεσμα να αγνοείται η τύχη 166 πιστών, ανέφερε η Χριστιανική Ένωση.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομικής διεύθυνσης στην Καντούνα, ο Μανσούρ Χάσαν, δήλωσε ότι – σύμφωνα με νεότερα στοιχεία – 80 αγνοούμενοι είχαν καταφύγει σε κοντινά χωριά για να γλιτώσουν από τους ενόπλους και επέστρεψαν στα σπίτια τους το σαββατοκύριακο, αφού ένιωσαν πως δεν κινδύνευαν πλέον. «Έχουμε καλέσει όλους αυτούς στο αρχηγείο της αστυνομίας στην Καντούνα για διασταύρωση στοιχείων και αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας τους», δήλωσε ο Μανσούρ Χάσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η αστυνομία είχε αρχικά διαψεύσει τις πληροφορίες περί απαγωγής δεκάδων πιστών από εκκλησίες της πολιτείας Καντούνα, ακολούθως όμως επιβεβαίωσε τις εφόδους ενόπλων και ενημέρωσε πως οι δυνάμεις ασφαλείας διεξήγαγαν έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της CAN στην Καντούνα δήλωσε πως δεν είχε ενημέρωση για επιστροφές αγνοουμένων στα σπίτια τους. «Εξ όσων γνωρίζω, ο αριθμός των απαχθέντων παραμένει ο ίδιος, 177 και 11 από αυτούς διέφυγαν και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα σε νοσοκομείο», δήλωσε ο Κάλεμπ Μαάτζι.

Η βόρεια Νιγηρία μαστίζεται εδώ και χρόνια από φονικές επιθέσεις συμμοριών που λεηλατούν, απαγάγουν κατοίκους για λύτρα και πυρπολούν σπίτια. Η κατάσταση περιπλέκεται από τους ολοένα και στενότερους δεσμούς αυτών των συμμοριών με τζιχαντιστικές οργανώσεις.

Στις 25 Δεκεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιθέσεις στη βορειοδυτική Νιγηρία εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως θα ακολουθήσουν κι άλλοι βομβαρδισμοί εάν δεν σταματήσει η «σφαγή Χριστιανών».

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ