Οι Αρχές της Νιγηρίας ανακοίνωσαν πως διασώθηκαν 76 άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, που είχαν απαχθεί πρόσφατα από συμμορίες στην πολιτεία Κατσίνα, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, χάρη σε επιχείρηση της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η διάσωσή τους έγινε έπειτα από αεροπορικό πλήγμα στο πλαίσιο της καταδίωξης «διαβόητου αρχηγού συμμορίας» και των ανδρών του, που υπήρχαν υποψίες ότι διέπραξαν επίθεση νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε τζαμί και κοντινά χωριά με απολογισμό τουλάχιστον 50 νεκρούς.

Οι ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν την επιδρομή προχθές Σάββατο στον τομέα Πάουα Χιλ, στην περιοχή Κανκαρά, «σώζοντας 76 θύματα απαγωγής, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο επίτροπος ασφαλείας στην πολιτεία Κατσίνα, ο Νάσιρ Μουάζου.

«Δυστυχώς, ένα παιδί έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης», πρόσθεσε.

Οι μαζικές απαγωγές για λύτρα είναι τραγικά συνηθισμένο φαινόμενο σε πολιτείες της βορειοδυτικής και της κεντρικής Νιγηρίας, όπου βαριά οπλισμένες συμμορίες βάζουν στο στόχαστρο ιδίως απομονωμένα χωριά, τα λεηλατούν και παίρνουν ομήρους κατοίκους απαιτώντας κατόπιν μεγάλα ποσά για να τους αφήσουν ελεύθερους.

Οι ένοπλες οργανώσεις αυτές δεν έχουν ιδεολογική κατεύθυνση, γενικά μοναδικό κίνητρό τους θεωρείται το κέρδος, όμως τα τελευταία χρόνια αξιωματούχοι και αναλυτές έχουν εκφράσει ανησυχία για τις εκ των πραγμάτων συμμαχίες που σχηματίζουν ολοένα πιο συχνά με τζιχαντιστές που δρουν στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.