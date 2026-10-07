Δεκάδες είναι οι νεκροί σε συγκρούσεις που ξέσπασαν μετά την επίθεση τζιχαντιστών σε στρατιωτική βάση στην πολιτεία Μπόρνο της βορειοανατολικής Νιγηρίας, σύμφωνα με πληροφορίες που συνέλεξε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) από τοπικούς αξιωματούχους και στρατιωτικές πηγές.

Τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), μιας αποσχισθείσας πτέρυγας της Μπόκο Χαράμ, επιτέθηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη σε στρατιωτικό φυλάκιο στην Κουκάουα, κοντά στη λίμνη Τσαντ, για να ακολουθήσει «τετράωρη ανταλλαγή πυρών», σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που επικαλείται το AFP.

Οι τζιχαντιστές τράπηκαν σε φυγή υπό τα πυρά μαχητικών αεροσκαφών, αλλά «πήραν όπλα» από τη βάση, όπως ανέφερε η στρατιωτική πηγή στο AFP. Διευκρίνισε πως τουλάχιστον 10 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους κι άλλοι 13 τραυματίστηκαν στη διάρκεια των συγκρούσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νιγηριανού στρατού, τουλάχιστον 25 τζιχαντιστές σκοτώθηκαν.

Η τζιχαντιστική εξέγερση που μαστίζει εδώ και 17 χρόνια την πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής έχει υποχωρήσει σε σύγκριση με την κορύφωσή της πριν από μια δεκαετία, αλλά η βία παρουσιάζει έξαρση τα τελευταία δύο χρόνια. Η χρονιά που πέρασε σημαδεύτηκε από ένα κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων, με τους δράστες να καταλαμβάνουν προσωρινά βάσεις και να αρπάζουν όπλα και εξοπλισμό.

Η επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στη Νιγηρία και τα προβλήματα της οικονομίας είναι στην καρδιά της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον Ιανουάριο του 2027.