Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο από αεροπορικά πλήγματα στρατιωτικών αεροσκαφών που καταδίωκαν τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ στην πολιτεία Γιόμπε, στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Yπενθυμίζεται πως η Νιγηρία, η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής, βρίσκεται εδώ και 17 χρόνια αντιμέτωπη με τζιχαντιστική εξέγερση, η οποία ξεκίνησε το 2009 με τη δράση της Μπόκο Χαράμ και συνεχίστηκε μέσα από αποσχισθείσες οργανώσεις, όπως το Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ISWAP).

Σύμφωνα με διαφορετικές εκτιμήσεις, ο αριθμός των θυμάτων από τα πλήγματα στο χωριό Ζίλι ποικίλλει σημαντικά. Η Διεθνής Αμνηστία έκανε λόγο μέσω ανάρτησής της στο X για περισσότερους από 100 νεκρούς και 35 σοβαρά τραυματίες, ενώ τοπικός αρχηγός ανέφερε ότι οι νεκροί και τραυματίες ενδέχεται να φτάνουν περίπου τους 200.

«Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της Γκεϊντάμ και της Μαϊντουγκούρι. Μιλάμε για δεκάδες νεκρούς, όμως είναι δύσκολο να δοθεί ένας ακριβής απολογισμός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής, ο νιγηριανός στρατός δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα, παρά τις προσπάθειες του Γαλλικού Πρακτορείου να επικοινωνήσει μαζί του.