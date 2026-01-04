Σοβαρό ναυτικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (3/1), στη βορειοανατολική Νιγηρία, όταν σκάφος που μετέφερε αγρότες και ψαράδες ανετράπη σε ποταμό, με αποτέλεσμα δεκάδες θύματα.

Το πλεούμενο εκτελούσε δρομολόγιο από την πολιτεία Τζιγκάουα προς την πολιτεία Γιόμπε, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ανατράπηκε, ρίχνοντας τους επιβάτες στα νερά του ποταμού.

At least 26 people drowned while 14 others are missing after a boat carrying farmers and fishermen capsized in northeastern Nigeria – AFP, citing emergency services pic.twitter.com/viPKXEwcep — TRT World Now (@TRTWorldNow) January 4, 2026

«Μέχρι στιγμής, οι ομάδες διάσωσης έχουν ανασύρει 26 σορούς, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό αγνοουμένων», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Μοχάμεντ Γκότζε, εκτελεστικός διευθυντής της Υπηρεσίας Διάσωσης της πολιτείας Γιόμπε.

⚠️ Important Video shows a boat carrying 52 people capsized in Yobe state of Nigeria — 26 dead, 14 missing pic.twitter.com/j55qM4i95R — Open News© (@OpenNewNews) January 4, 2026



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεκατρείς επιβάτες έχουν διασωθεί, ενώ οι Αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων, ενδέχεται να αυξηθεί. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με τη συμμετοχή τοπικών σωστικών συνεργείων και κατοίκων της περιοχής.