Οι επιδρομές που εξαπέλυσαν την Πέμπτη οι ΗΠΑ εναντίον τζιχαντιστών στη βορειοδυτική Νιγηρία, διεξήχθησαν με χαμηλές πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών τα οποία εκτόξευσαν καθοδηγούμενους πυραύλους, διευκρίνισε χθες Παρασκευή ο υπουργός Πληροφόρησης της αφρικανικής χώρας, ο Μοχάμεντ Ιντρίς.

«Συνολικά 16 βλήματα υψηλής ακρίβειας, καθοδηγούμενα από GPS, εκτοξεύτηκαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper, εξουδετερώνοντας με επιτυχία μαχητές του Ισλαμικού Κράτους που επιχειρούσαν να εισέλθουν στη Νιγηρία από τη ζώνη του Σαχέλ», ανέφερε ο υπουργός.

Οι αεροπορικές επιδρομές εξαπολύθηκαν ύστερα από «εκτεταμένη συλλογή πληροφοριών, επιχειρησιακό σχεδιασμό και αναγνώριση» με τη συνδρομή της Νιγηρίας, συμπλήρωσε.