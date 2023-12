Δεκάδες άμαχοι σκοτώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στην πολιτεία Καντούνα της βόρειας Νιγηρίας από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον τζιχαντιστών και συμμοριών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Ο κυβερνήτης Ούμπα Σάνι είπε ότι πολλοί μουσουλμάνοι που συμμετείχαν σε εκδήλωση για τον εορτασμό της Μαουλίντ (σ.σ. της ημέρας που τιμάται η γέννηση του προφήτη Μωάμεθ) στο χωριό Τούντουν Μπίρι «σκοτώθηκαν ακουσίως και άλλοι τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση στρατιωτικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που επιχειρούσε κατά τρομοκρατών και ληστών». Παρότι ο ίδιος δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο αριθμό θυμάτων, ένας θρησκευτικός ηγέτης δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ αυτόπτης μάρτυρας έκανε λόγο για ενταφιασμό περίπου 80 πτωμάτων.

«Περισσότεροι από 50 αθώοι πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της Μαουλίντ έχασαν τη ζωή τους στον βομβαρδισμό», δήλωσε ο σεΐχης Ράμπιου Αμπντουλάχι.

«Μετρήσαμε πάνω από 80 πτώματα» κατά τον ενταφιασμό, αφηγήθηκε ο χωρικός Αμπουμπακάρ Ινούα. Ένας εκ των τραυματιών που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ο Νταντζούμα Σαλίσου, είπε πως οι πιστοί άκουσαν το αεροσκάφος που πετούσε στην περιοχή και λίγο αργότερα σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη.

Η πλειονότητα των θυμάτων ήταν γυναίκες και παιδιά, δήλωσε ο Χασάν Μαάρουφ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), κοινοποιώντας φωτογραφίες πτωμάτων.

Αξιωματούχος ασφαλείας της πολιτείας Καντούνα ανέφερε σε δημοσιογράφους ότι σε σύσκεψη που συγκλήθηκε για να διαλευκανθούν τα αίτια της πολύνεκρης τραγωδίας, εκπρόσωπος των νιγηριανών ενόπλων δυνάμεων παραδέχθηκε ότι στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ακουσίως αμάχους. «Ο ταγματάρχης Οκόρο εξήγησε ότι ο νιγηριανός στρατός εκτελούσε αποστολή εναντίον τρομοκρατών, αλλά ακουσίως έπληξε μέλη της κοινότητας», δήλωσε ο Σάμουελ Αρουάν μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης.

You can’t kill 126 innocent souls, and just call it a mistake, the entire formation and leadership of the Nigeria army need to be punished and dismissed, this is too casual to say, those responsible should be brought to justice. pic.twitter.com/Qjera4qkfG

— @ArewaYouthLeader (@ArewaYouth93292) December 4, 2023