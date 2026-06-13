Ένοπλοι σκότωσαν χθες Παρασκευή 17 αγρότες στην πολιτεία Ζάμφαρα της βορειοδυτικής Νιγηρίας, όπως δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ένας τοπικός αξιωματούχος και κάτοικοι της περιοχής.

Τζιχαντιστικές οργανώσεις και ένοπλες συμμορίες που ειδικεύονται σε απαγωγές για λύτρα τρομοκρατούν κοινότητες στη βόρεια και τη κεντρική Νιγηρία, όπου εξαπολύουν φονικές επιθέσεις και εκβιάζουν αγρότες αξιώνοντας χρηματικά ποσά προκειμένου να τους επιτρέψουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους.

Οι δράστες της επίθεσης, οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτες, άνοιξαν πυρ εναντίον αγροτών που εργάζονταν στα χωράφια τους στην απομακρυσμένη κοινότητα Γκόραν Ναμάγε. Δεκαεπτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Έλαβα μια αναφορά το πρωί ότι 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην κοινότητα Γκόραν Ναμάγε», δήλωσε ο Σανούσι Ντόσαρα, αξιωματούχος της περιοχής Μαράντουν.

«Έχουμε κηδέψει 17 ανθρώπους που σκοτώθηκαν κατά την επίθεση», επιβεβαίωσε ο κοινοτάρχης Αμπουμπακάρ Τζάρα, συμπληρώνοντας ότι πέντε κάτοικοι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά.

Την περασμένη Κυριακή, 39 ηλικιωμένοι από ένα χωριό στην ίδια περιοχή απήχθησαν την ώρα που κατευθύνονταν σε καταυλισμό συμμορίας με στόχο να διαπραγματευτούν μια ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα επέτρεπε στα μέλη της κοινότητας να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προειδοποίησε την Τρίτη ότι η δράση των συμμοριών στη Νιγηρία θα μπορούσε «να επηρεάσει τα έσοδα από τη φορολογία και τις εξαγωγές και να επιδεινώσει τη φτώχεια και την επισιτιστική ανασφάλεια» στη χώρα.