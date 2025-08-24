Η πολεμική αεροπορία της Νιγηρίας ανακοίνωσε πως σκότωσε πάνω από 35 φερόμενους ως τζιχαντιστές σε επιδρομές που εξαπέλυσε χθες Σάββατο εναντίον συγκεντρώσεών τους κοντά στα σύνορα με το Καμερούν.

«Στη βάση πολλών πληροφοριών από διάφορες πηγές, η πολεμική αεροπορία διεξήγαγε πλήγματα ακριβείας σε διαδοχικά περάσματα, προσβάλλοντας τρομοκράτες και εξουδετερώνοντας πάνω από 35 μαχητές σε τέσσερις ζώνες συγκέντρωσης που εντοπίστηκαν», ανέφερε το γενικό επιτελείο αεροπορίας σε ανακοίνωσή του.

Οι επιδρομές αυτές προστίθενται σε σειρά άλλων των ενόπλων δυνάμεων της Νιγηρίας, που προσπαθούν να βάλουν τέλος στην έξαρση τζιχαντιστικών επιθέσεων στο βορειοδυτικό τμήμα της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «εντείνονται οι προσπάθειες» προκειμένου ο νιγηριανός στρατός «να κυριαρχήσει στο πεδίο της μάχης και να στερήσει από τους τρομοκράτες την ελευθερία δράσης» που έχουν.

Αν και η τζιχαντιστική εξέγερση που μαίνεται για δεκαέξι χρόνια στη Νιγηρία έμοιαζε να έχει επιβραδυνθεί μετά την κορύφωσή της περί το 2015, οι επιθέσεις έχουν πολλαπλασιαστεί από την αρχή αυτής της χρονιάς.

Η νιγηριανή πολεμική αεροπορία διαβεβαίωσε ότι η χθεσινή επιχείρηση «δείχνει την ακλόνητη δέσμευσή» της να παρέχει «εκ του σύνεγγυς υποστήριξη στις χερσαίες δυνάμεις» και ταυτόχρονα να «εμποδίσει την επιμελητεία και τους διαδρόμους μετακίνησης των τρομοκρατών κατά μήκος των παραμεθόριων περιοχών στα βορειοανατολικά».