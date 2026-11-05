Ο νιγηριανός στρατός απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο εκεχειρίας με τις τζιχαντιστικές οργανώσεις Μπόκο Χαράμ και Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), καθιστώντας σαφές πως θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις εναντίον τζιχαντιστών και άλλων ένοπλων ομάδων.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι επιθέσεις μαχητών της Μπόκο Χαράμ και του ΙΚΔΑ εναντίον στρατιωτικών βάσεων στη βορειοανατολική Νιγηρία έχουν κλιμακωθεί, παρά τις επιχειρήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων με στόχο την καταστολή της τζιχαντιστικής εξέγερσης που μαστίζει εδώ και 17 χρόνια την πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής.

Σε ενημέρωση των εκπροσώπων του Τύπου στην πρωτεύουσα Αμπούτζα, ο υποστράτηγος Σαμάιλα Ουμπά τόνισε: «Θέλω να καταστήσω σαφές ότι δεν υφίσταται ζήτημα κατάπαυσης του πυρός. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιτυχίες που έχουμε καταγράψει στο πλαίσιο των επιχειρήσεών μας, είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε».

Ανέφερε επίσης ότι η Νιγηρία βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με γειτονικά κράτη της περιοχής του Σαχέλ που αποχώρησαν από την Οικονομική Κοινότητα Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS στα αγγλικά, CEDEAO στα γαλλικά) για συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.