Οκτώ στρατιώτες σκοτώθηκαν και περίπου 50 άλλοι τραυματίστηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ στην πολιτεία Μπόρνο της βορειοανατολικής Νιγηρίας, ανέφεραν την Τετάρτη πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν πάνοπλοι τζιχαντιστές εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον κυβερνητικών στρατευμάτων που είχαν αναπτυχθεί σε περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Μπόκο Χαράμ.

Η πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία είναι από το 2009 θέατρο τζιχαντιστικής εξέγερσης, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. το ΙΚΔΑ προήλθε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters