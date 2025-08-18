Διασώστες προσπαθούν απόψε να βρουν περισσότερους από 40 ανθρώπους, η τύχη των οποίων αγνοείται έπειτα από ναυάγιο πλοίου που σημειώθηκε σε ποταμό της βορειοδυτικής Νιγηρίας, ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης NEMA.

Η υπηρεσία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το πλοίο, το οποίο μετέφερε περισσότερους από 50 επιβάτες σε μια αγορά, βυθίστηκε το πρωί της Κυριακής.

«Γύρω στους δέκα ανθρώπους έχουν διασωθεί, ενώ εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη περισσότερων από 40 επιβατών», ανακοίνωσε η NEMA διευκρινίζοντας ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στην πολιτεία Σοκότο.