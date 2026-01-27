Ο νιγηριανός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι διέσωσε 11 θύματα απαγωγής κατά τη διάρκεια επιχείρησης που διεξήχθη αργά το βράδυ κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου που συνδέει την Καντούνα με την Αμπούτζα, την ώρα που ένοπλοι προσπαθούσαν να μετακινήσουν τους αιχμαλώτους μέσα από δασώδη περιοχή, εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι.

Πρόκειται για πέντε άνδρες, τρεις γυναίκες και τρία παιδιά που κρατούνταν όμηροι επί 92 ημέρες, μετά την απαγωγή τους από την κοινότητα Γκάντα Μαλάμ Μάμαν της πολιτείας Καντούνα τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών, ο στρατός έφθασε στα ίχνη των απαγωγέων στις 26 Ιανουαρίου και παρακολουθούσε τις κινήσεις τους με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Η επέμβαση διατάχθηκε καθώς οι απαγωγείς συνόδευαν τους αιχμαλώτους σε δασικό μονοπάτι για να τους μεταφέρουν σε άλλη τοποθεσία.

Η βόρεια Νιγηρία μαστίζεται εδώ και χρόνια από φονικές επιθέσεις συμμοριών που λεηλατούν, απαγάγουν κατοίκους για λύτρα και πυρπολούν σπίτια. Η κατάσταση περιπλέκεται από τους ολοένα και στενότερους δεσμούς αυτών των συμμοριών με τζιχαντιστικές οργανώσεις.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ένοπλοι απήγαγαν περισσότερους από 160 ανθρώπους από δύο εκκλησίες στην πολιτεία Καντούνα.

Στις 25 Δεκεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιθέσεις στη βορειοδυτική Νιγηρία εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως θα ακολουθήσουν κι άλλοι βομβαρδισμοί εάν δεν σταματήσει η «σφαγή Χριστιανών».

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ