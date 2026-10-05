Δεν υπάρχουν επιζώντες μετά τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους με 32 επιβαίνοντες στη νότια Νιγηρία, όπως επιβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Μπόλα Τινούμπου, ο οποίος εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήριά στις οικογένειες των θυμάτων.

Το μεταγωγικό ATR-42 είχε αναχωρήσει από την πόλη Μπενίν προς το Λάγκος, με 25 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος.

Τα ίχνη του χάθηκαν πάνω από την πολιτεία Οντό και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας διάσωσης.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν λίγο αργότερα σε βάλτο κοντά στη ναυτική βάση της Ιγκμποκόντα.

Πρόκειται για ένα από τα πιο πολύνεκρα δυστυχήματα με στρατιωτικά αεροσκάφη στη Νιγηρία τα τελευταία χρόνια.

Οι Αρχές έχουν διατάξει έρευνα, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους.