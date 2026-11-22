«Οπλισμένα κακοποιά στοιχεία» σκότωσαν τουλάχιστον 11 ανθρώπους κατά τη διάρκεια επίθεσης τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Σάββατο στην κεντροδυτική Νιγηρία, πυροδοτώντας αιματηρά αντίποινα, με απολογισμό ακόμη άγνωστο, εναντίον κοντινής κοινότητας βοσκών, που ανήκουν στη φυλή Πελ, σύμφωνα με έκθεση ασφαλείας και εργαζόμενο σε ανθρωπιστική οργάνωση.

Στη Νιγηρία συμμορίες, γνωστές απλά με τον όρο bandits («κακοποιά στοιχεία», «ληστοσυμμορίτες»), έχουν ειδικευτεί στις απαγωγές για λύτρα και στις ζωοκλοπές και επιτίθενται συχνά σε χωριά όπου δολοφονούν ή απαγάγουν κατοίκους, λεηλατούν και βάζουν φωτιά σε σπίτια.

Η πολιτεία του Νίγηρα μετατράπηκε επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες σε θέατρο βίαιων επεισοδίων, ιδίως μαζικών απαγωγών.

Το φαινόμενο του ληστοσυμμοριτισμού στη Νιγηρία έχει τις ρίζες του στις συγκρούσεις ανάμεσα σε κτηνοτρόφους και αγρότες για την πρόσβαση στη γη και στο νερό, πεπερασμένους πόρους την έλλειψη των οποίων χειροτερεύουν παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή και η δημογραφική ακμή στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής. H βία αυτή γέννησε ισχυρές συμμορίες, που σχημάτισαν κατά μεγάλο μέρος τους ποιμένες της φυλής Πελ.

Χθες Σάββατο, περί τις 06:00 (σ.σ. τοπική ώρα• 07:00 ώρα Ελλάδας), «ένοπλα κακοποιά στοιχεία» επιτέθηκαν στο χωριό Λουμάν Μπαάρε, στην περιοχή Μπόργκου, καθώς κάτοικοι ετοιμάζονταν για την πρωινή προσευχή, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδιά κάτω των πέντε ετών και τον κοινοτάρχη, σύμφωνα με έκθεση ασφαλείας που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ορισμένοι κάτοικοι δολοφονήθηκαν μέσα στο ισλαμικό τέμενος του χωριού, όπου ζουν κυρίως μέλη της φυλής Καμπαρί.

«Πολλοί άλλοι κάτοικοι απήχθησαν και οδηγήθηκαν σε άγνωστες τοποθεσίες», κατά την έκθεση.

Οι δράστες έκλεψαν εξάλλου ζώα κι έβαλαν φωτιά σε σπίτια, καταστήματα και μοτοσικλέτες, κατά την ίδια πηγή.

«Το πτώμα ηγέτη του χωριού πετάχτηκε στη φωτιά», είπε κάτοικος, ο Αλίγιου Ουσμάν, στο AFP.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε την επίθεση, αλλά ο απολογισμός των θυμάτων που δημοσιοποίησε κάνει λόγο για μόνο πέντε νεκρούς.

Παραστρατιωτικοί, φύλακες του χωριού, εξαπέλυσαν κατόπιν αιματηρές εφόδους αντιποίνων εναντίον καταυλισμών των Πελ στις κοντινές κοινότητες Ουάουα και Γκάντι Όιλ, είπε εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ήταν ήδη πολύ αργά όταν στρατιώτες από κοντινή στρατιωτική βάση επενέβησαν», κατ’ αυτόν.

Παραστρατιωτικοί κατηγόρησαν κατοίκους, μέλη της φυλής Πελ, πως γνώριζαν την ταυτότητα των δραστών της επίθεσης και δεν έκαναν τίποτα για να εμποδίσουν το ξέσπασμα της βίας.

Ο εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση δεν ήταν σε θέση να δώσει απολογισμό της επίθεσης, σημείωσε όμως πως υπάρχουν αρκετοί νεκροί.