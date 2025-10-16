Ένοπλοι εξαπέλυσαν επιθέσεις το βράδυ της Τρίτης σε δύο χωριά της πολιτείας του Οροπεδίου στην κεντρική Νιγηρία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 14 ανθρώπους, σύμφωνα με αξιωματούχο του Ερυθρού Σταυρού που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Όπως δήλωσε ο Νουρεντίν Χασάν Μαγκάτζι στο AFP, τουλάχιστον 12 άνθρωποι – ανάμεσά τους τέσσερις γυναίκες – σκοτώθηκαν από ενόπλους στο χωριό Ράτσας Γέλουα, στην περιοχή Μπάρκιν Λάντι. Άλλοι δύο χωρικοί βρήκαν τον θάνατο σε επίθεση ενόπλων στην κοινότητα Ραγούρου, συμπλήρωσε.

Οι κεντρικές πολιτείες της Νιγηρίας συγκλονίζονται εδώ και χρόνια από θανατηφόρες συγκρούσεις μεταξύ κοινοτήτων αγροτών και νομάδων κτηνοτρόφων για τον έλεγχο εκτάσεων και υδάτινων πόρων. Καθώς πολλοί κτηνοτρόφοι ανήκουν στη φυλή Φουλάνι και είναι μουσουλμάνοι, ενώ πολλοί αγρότες είναι χριστιανοί, οι συγκρούσεις αυτές παίρνουν συχνά θρησκευτική διάσταση.

Παράλληλα, η ευρύτερη περιοχή μαστίζεται από φονικές επιθέσεις συμμοριών που λεηλατούν, απαγάγουν κατοίκους για λύτρα και πυρπολούν σπίτια. Η κατάσταση περιπλέκεται από τους ολοένα και στενότερους δεσμούς αυτών των συμμοριών με τζιχαντιστικές οργανώσεις.