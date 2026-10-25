Τουλάχιστον 20 άνθρωποι δολοφονήθηκαν από ενόπλους οι οποίοι επιτέθηκαν σε χωριό στη βορειοανατολική Νιγηρία, ενημέρωσαν χθες Σάββατο το Γαλλικό Πρακτορείο επιζήσαντες, ενώ η αστυνομία έκανε λόγο για δέκα νεκρούς μετά την έφοδο, που προστέθηκε σε σειρά παρόμοιων τραγωδιών στην αποσταθεροποιημένη περιοχή.

«Ορισμένοι άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται» μετά την επίθεση, που διαπράχθηκε προχθές Παρασκευή, ανέφερε ο Σάιντου Νούχου, κάτοικος του χωριού Μπινάρι, στην πολιτεία Ταράμπα. Ο Νούχου και άλλος κάτοικος, ο Ισιγιάκου Μούσα, αναφέρθηκαν σε τουλάχιστον 20 νεκρούς.

Οι δράστες της επίθεσης άνοιξαν πυρ αμέσως μετά την προσευχή της Παρασκευής, διευκρίνισαν οι επιζήσαντες.

Στη βορειοανατολική Νιγηρία μαίνεται για ατελείωτα χρόνια εξέγερση τζιχαντιστών. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πολιτεία, που φθάνει ως το κεντρικό τμήμα της χώρας, είναι ταυτόχρονα αντιμέτωπη με τη δράση συμμοριών κακοποιών δίχως ιδεολογικά ελατήρια, που είναι γνωστές απλά με την ονομασία bandits («ληστοσυμμορίτες»).

Οι ομάδες αυτές επιτίθενται σε χωριά, απαγάγουν ανθρώπους για λύτρα, επιβάλλουν «φόρους» σε αγρότες ή μεταλλωρύχους, σε απομακρυσμένους τομείς της Νιγηρίας όπου η παρουσία του κράτους είναι περιορισμένη.

«Κόσμος έτρεχε προς όλες τις κατευθύνσεις για να γλιτώσει από την επίθεση. Κανένας δεν ήξερε πού θα μπορούσε να πάει για να είναι ασφαλής», αφηγήθηκε ο Μούσα, ο δεύτερος κάτοικος του Μπινάρι.

«Αφού έφυγαν οι δράστες της επίθεσης, μετρήσαμε πάνω από 20 πτώματα, και κάποιοι συνεχίζουν ακόμη να αγνοούνται», είπε ο κ. Νούχου, ο συγχωριανός του.

Η αστυνομία έδωσε κατώτερο απολογισμό, αναφέρθηκε στον εντοπισμό δέκα πτωμάτων προχθές Παρασκευή το βράδυ.

«Οι νιγηριανές αρχές συνεχίζουν να αφήνουν αγροτικές κοινότητες σε ορισμένες περιοχές του βορρά στο έλεος ενόπλων οι οποίοι έχουν διαπράξει επανειλημμένα ωμότητες με απόλυτη ατιμωρησία», στηλίτευσε το παράρτημα στη Νιγηρία της μη κυβερνητικής οργάνωσης Διεθνής Αμνηστία.

«Η επίμονη ανικανότητα των αρχών να προσαγάγουν στη δικαιοσύνη τους φερόμενους ως δράστες ενθαρρύνει εμφανώς» τη συνέχιση της δράσης των ατιμώρητων κακοποιών, πρόσθεσε η ΜΚΟ.

Ο Μαλάμ Αμπουμπακάρ Σαϊφουλάχι, κοινοτικός αξιωματούχος, είπε ότι οι κακοποιοί κατέφθασαν με περίπου πενήντα μοτοσικλέτες, σε καθεμιά από τις οποίες επέβαιναν δυο άνδρες, προτού επιτεθούν.

«Λεηλάτησαν καταστήματα και πήραν χρήματα σε ρευστό, τρόφιμα και άλλες προμήθειες. Έκλεψαν επίσης μοτοσικλέτες που είχαν εγκαταλείψει άνθρωποι καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν», πρόσθεσε ο Σαϊφουλάχι.

Το φαινόμενο του ληστοσυμμοριτισμού συνεχίζει να παίρνει διαστάσεις στη βορειοδυτική και στην κεντρική Νιγηρία. Ισχυρές συμμορίες, με κίνητρο το κέρδος μάλλον παρά οποιαδήποτε ιδεολογία, συγκρούονται με δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού, που ήδη δυσκολεύονταν να ελέγξουν την κατάσταση σε αχανείς και δυσπρόσιτες επαρχιακές περιοχές.

Εξάλλου χθες Σάββατο ο στρατός της Νιγηρίας ανακοίνωσε ότι σκότωσε 15 ανθρώπους, τους οποίους παρουσίασε ως «τρομοκράτες», σε αεροπορικό πλήγμα στην πολιτεία Μπόρνο, επίσης στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η Νιγηρία, η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής, βρέθηκε αντιμέτωπη με ανταρτοπόλεμο τζιχαντιστών το 2009, όταν εκδηλώθηκε η εξέγερση της Μπόκο Χαράμ.