Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους μια έγκυος γυναίκα, απανθρακώθηκαν μετά την έκρηξη σε παράνομο διυλιστήριο στη νοτιοδυτική Νιγηρία, δήλωσε τοπικός αξιωματικός ασφαλείας σε ανακοίνωση.

Μάλιστα σύμφωνα με το Reuters, οι νεκροί ανέρχονται σε 37.

Η έκρηξη σημειώθηκε την Κυριακή, στην πολιτεία Ρίβερς – περιοχή του Δέλτα του Νίγηρα – η οποία πλήττεται από δεκαετίες βανδαλισμών και παράνομης εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

“Η πυρκαγιά ξέσπασε σε προχωρημένη ώρα, πολύ αργά, και 18 άνθρωποι απανθρακώθηκαν σε σημείο που δεν μπορούσαν να αναγνωριστούν, ενώ 25 τραυματίες διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του νιγηριανού σώματος προστασίας και πολιτικής ασφάλειας της πολιτείας Ρίβερς, Ολουφέμι Αγιοντέλε.

“Τα περισσότερα θύματα ήταν νέοι, εκ των οποίων μια έγκυος και μια κοπέλα που ετοιμαζόταν για τον γάμο της τον επόμενο μήνα”, πρόσθεσε.

An explosion and fire at an illegal oil refinery site in Nigeria's Niger Delta region has killed at least 15 people and injured several others, residents and a local environmental rights group said. The blast occurred in Imohua district on Monday.#Niger #WorldNews pic.twitter.com/1RJ97nhbrm

— Bnz English (@BnzEnglish) October 3, 2023