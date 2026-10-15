Τζιχαντιστές, οι οποίοι συνδέονται με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, σκότωσαν 15 στρατιώτες και πέντε μέλη πολιτοφυλακής σε επίθεση που εξαπέλυσαν εναντίον στρατιωτικής βάσης στην πολιτεία Μπόρνο της βορειοανατολικής Νιγηρίας, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο στρατιωτικές πηγές.

«Τρομοκράτες σκότωσαν 15 στρατιώτες και πέντε μέλη της CJTF (σ.σ. πολιτοφυλακής η οποία ενισχύει τις κυβερνητικές δυνάμεις στον αγώνα κατά των τζιχαντιστών) που έσπευσαν σε βοήθεια των στρατιωτών κατά τη διάρκεια της επίθεσης», δήλωσε αξιωματικός του νιγηριανού στρατού στο AFP.

Την προηγούμενη εβδομάδα, τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), μιας αποσχισθείσας πτέρυγας της Μπόκο Χαράμ, εξαπέλυσαν επίθεση σε άλλη στρατιωτική βάση της πολιτείας Μπόρνο, με απολογισμό δεκάδες νεκρούς.

Η τζιχαντιστική εξέγερση που μαστίζει εδώ και 17 χρόνια την πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής έχει υποχωρήσει σε σύγκριση με την κορύφωσή της πριν από μια δεκαετία, αλλά η βία παρουσιάζει έξαρση τα τελευταία δύο χρόνια. Η χρονιά που πέρασε σημαδεύτηκε από ένα κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων, με τους δράστες να καταλαμβάνουν προσωρινά βάσεις και να αρπάζουν όπλα και εξοπλισμό.

Η επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στη Νιγηρία και τα προβλήματα της οικονομίας είναι στην καρδιά της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον Ιανουάριο του 2027.