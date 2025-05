Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών που έπληξαν το βράδυ της Τετάρτης την περιοχή Μόκουα στο δυτικό τμήμα της Νιγηρίας.

Καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες που «παρέσυραν 50 σπίτια» μαζί με τις οικογένειες που διέμεναν σε αυτά, δήλωσε αξιωματούχος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης στην πολιτεία του Νίγηρα. Έκανε λόγο για τουλάχιστον 25 νεκρούς και αρκετούς αγνοούμενους.

Συνεργεία της πολιτειακής υπηρεσίας διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (SEMA) και εθελοντές που κινητοποιήθηκαν για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους, διέσωσαν μια μητέρα με τα δυο παιδιά της, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τις προηγούμενες ημέρες, η νιγηριανή μετεωρολογική υπηρεσία (NiMet) είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο έντονων βροχοπτώσεων σε 15 από τις 36 πολιτείες της χώρας. Πλημμυρικά φαινόμενα είναι συχνά στη Νιγηρία κατά την περίοδο των βροχών, από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο.

Το 2024 περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 1,2 εκατομμύρια κάτοικοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας πλημμυρών στη Νιγηρία, των χειρότερων που είχαν σημειωθεί στη χώρα εδώ και δεκαετίες.

🇳🇬 | Heavy rains caused severe flooding in Mokwa, Niger State, early May 29, 2025, submerging over 50 homes and displacing hundreds of residents.

At least 21 people have been confirmed dead, with many still missing. Rescue efforts are ongoing as authorities search for survivors. pic.twitter.com/Yxnqu6I7xC

— RenderNature (@RenderNature) May 29, 2025