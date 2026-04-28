Τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη βορειοανατολική Νιγηρία, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον συγκεντρωμένων πολιτών σε γήπεδο ποδοσφαίρου, σε ένα ακόμη αιματηρό επεισόδιο βίας που συγκλονίζει τη χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στην Αφρική.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πολιτείας, Αχμάντου Ουμάρου Φιντίρι, οι νεκροί ανέρχονται σε «τουλάχιστον 29», έπειτα από επίθεση στην κοινότητα Γκουγιάκου, στην περιοχή Γκόμπι. Τον ίδιο απολογισμό επιβεβαιώνουν και κάτοικοι της περιοχής.

FINTIRI LEADS RESPONSE AS 29 KILLED IN ADAMAWA COMMUNITY ATTACK Governor Ahmadu Umaru Fintiri has confirmed that no fewer than 29 people were killed in a deadly attack on Guyaku community in Gombi Local Government Area of Adamawa State, describing the incident as tragic and… pic.twitter.com/eA6KYnHuL3 — AdamawaLastBorn (@AdamawaLas79384) April 27, 2026

Σκηνές χάους – Ένοπλοι πυροβολούσαν αδιακρίτως

Μαρτυρίες περιγράφουν σκηνές χάους: ένοπλοι εισέβαλαν στον χώρο όπου είχαν συγκεντρωθεί νέοι για να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικό αγώνα και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως. Μεταξύ των θυμάτων ήταν κυρίως νέοι άνθρωποι, αλλά και γυναίκες που βρίσκονταν στο σημείο.

Οι δράστες δεν περιορίστηκαν στους πυροβολισμούς. Έκαψαν χώρους λατρείας, σπίτια και δεκάδες μοτοσικλέτες, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Τοπικά μέσα μετέδωσαν εικόνες από καμένη εκκλησία και κατεστραμμένα οχήματα.

Ανάληψη ευθύνης από οργάνωση που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος

Ο κυβερνήτης απέδωσε την ευθύνη στην ισλαμιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ, η οποία δραστηριοποιείται έντονα στη βορειοανατολική Νιγηρία. Ωστόσο, την ευθύνη ανέλαβε και η αντίπαλη οργάνωση ISWAP, που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος, κάνοντας λόγο για δεκάδες νεκρούς χριστιανούς.

Ο Φιντίρι καταδίκασε την επίθεση, διαμηνύοντας ότι «δεν θα μείνει ατιμώρητη» και υποσχέθηκε άμεση ενίσχυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων για την αποκατάσταση της ασφάλειας.

Η νέα αυτή αιματοχυσία έρχεται σε μια περίοδο όπου η κρίση ασφάλειας στη Νιγηρία βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς, εν όψει και των επερχόμενων εκλογών.

Πηγές: ertnews, AFP