Ένοπλοι δολοφόνησαν τουλάχιστον 30 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της προσευχής των μουσουλμάνων την περασμένη Παρασκευή στην πολιτεία Σόκοτο, στη βορειοδυτική Νιγηρία, ενημέρωσαν χθες Δευτέρα το Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στην περιοχή.

Η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής παραμένει αντιμέτωπη με οξεία κρίση ασφαλείας στον βορρά, τον οποίο λυμαίνονται τζιχαντιστικές οργανώσεις, όπως και συμμορίες κακοποιών δίχως σαφή ιδεολογική ταυτότητα, με βασικό ελατήριο το κέρδος, γνωστές με τον όρο bandits.

Ο Σαμσουντίν Μάι Ακουάι, γραμματέας συμβουλίου των τοπικών αρχών στην Κέμπε, εκτίμησε χθες ότι οι δράστες της επίθεσης της περασμένης εβδομάδας ήταν τζιχαντιστές της οργάνωσης Λακουράουα, που ερευνητές εκτιμούν πως συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος στο Σαχέλ (ΙΚΣ), ενεργό κυρίως στην επικράτεια γειτονικών κρατών, του Μάλι και του Νίγηρα.

Σύμφωνα με τον Μάι Ακουάι, οι δράστες, εφοδιασμένοι με «εξελιγμένα όπλα», επιτέθηκαν στο χωριό Ουγκούσι ενώ «οι πιστοί ήταν απασχολημένοι με την προσευχή» της Παρασκευής.

Κάτοικος της κοντινής πόλης Κέμπε, που ζήτησε να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά του, είπε πως οι επιθέσεις των φερόμενων ως τζιχαντιστών διαπράχτηκαν έπειτα από τους θανάτους τεσσάρων στρατιωτικών στην πόλη, επίσης την Παρασκευή.

Κατά την ίδια πηγή, στο χωριό Ουγκούσι δολοφονήθηκαν περίπου 30 άνθρωποι.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το AFP, εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε την επίθεση στο χωριό και έδωσε απολογισμό που έκανε λόγο για 28 νεκρούς.

Σε απομακρυσμένες περιοχές της Νιγηρίας, όπου η παρουσία του κράτους είναι περιορισμένη, κυκλοφορούν πληροφορίες για σφαγές σε απομακρυσμένες κοινότητες εδώ και μερικές ημέρες.

Καθώς η βορειοανατολική Νιγηρία παραμένει το επίκεντρο της εξέγερσης τζιχαντιστών που μαίνεται για κάπου 17 χρόνια, ορισμένες ένοπλες οργανώσεις επεκτείνουν τη δράση τους στο βορειοδυτικό και στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Ενώ άλλες οργανώσεις τζιχαντιστών, που έχουν ορμητήρια στο Σαχέλ, εξαπλώνονται στη βορειοδυτική Νιγηρία τα τελευταία χρόνια.