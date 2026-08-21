Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε η ανατροπή ενός πλοιαρίου στη βορειοδυτική Νιγηρία και συγκεκριμένα στην πολιτεία Σοκότο, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων σε τουλάχιστον 51. Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επικαλούμενο μαρτυρίες ντόπιων, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από τις Αρχές βρίσκονται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.

Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Γκορόνιο και ειδικότερα στο χωριό Γκόρο. Μεταφέροντας τη δραματική εικόνα που επικρατεί, ο Ιμπραχίμ Μούσα, πρώην δημοτικός σύμβουλος του χωριού, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η κατάσταση είναι σοβαρή. Έχουμε θάψει ήδη 46 σορούς και άλλες πέντε μόλις περισυνελέγησαν από το ποτάμι».

Η αιτία της τραγωδίας, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ήταν ο υπερβολικός αριθμός επιβατών στο μικρό σκάφος. Ο Ιλιάσου Αντάμου, ένας ακόμη κάτοικος του Γκόρο που παρέστη στις κηδείες των 46 θυμάτων, συγκλονίζει με την περιγραφή του: «Το πλοιάριο ήταν αναμφισβήτητα υπερφορτωμένο. Βυθίστηκε μόλις ένα λεπτό μετά τον απόπλου του. Οι άνθρωποι στο ποτάμι παρακολουθούσαν, ανήμποροι, το ναυάγιο».

Μάλιστα, ο ίδιος εξέφρασε την απόγνωσή του για τη συνεχή ανάσυρση θυμάτων, προσθέτοντας: «Άλλα δύο πτώματα ετοιμάζονταν για ταφή την ώρα που επέστρεψα στο σπίτι μου. Ο απολογισμός δεν σταματά να αυξάνεται καθώς περισυλλέγονται περισσότερα πτώματα από το ποτάμι».

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε συναγερμό. Ο Νταχίρ Κούρε, εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων (NEMA) στην πολιτεία Σοκότο, επιβεβαίωσε ότι οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων παραμένουν σε εξέλιξη, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι αρμόδιες αρχές «συλλέγουν τις απαραίτητες πληροφορίες» προκειμένου να διαλευκάνουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια περιστατικά δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο στα ποτάμια της Νιγηρίας. Η κατάσταση οφείλεται ως επί το πλείστον στη συστηματική υπερφόρτωση των σκαφών, στην κακή συντήρησή τους, αλλά και στην παντελή απουσία τήρησης των κανόνων ασφαλείας. Η επικινδυνότητα αυξάνεται δραματικά κατά την περίοδο των βροχών (συνήθως από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο), όταν περιοχές όπως το Σοκότο γίνονται ιδιαίτερα ευάλωτες σε πλημμύρες, καθιστώντας τη ναυσιπλοΐα εξαιρετικά δύσκολη.

Το νέο αυτό ναυάγιο έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των θανατηφόρων δυστυχημάτων στα νιγηριανά ύδατα, θυμίζοντας την αντίστοιχη τραγωδία του περασμένου Ιουλίου, όταν δεκάδες άνθρωποι πνίγηκαν μετά την ανατροπή πλοιαρίου στην πολιτεία Τζιγκάουα, στα βόρεια της χώρας.