Τουλάχιστον 55 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο νέες επιθέσεις την Τρίτη και την Τετάρτη στην πολιτεία του Οροπεδίου, στη βορειοκεντρική Νιγηρία, πεδίο φονικής διακοινοτικής βίας μετά τα Χριστούγεννα, έγινε σήμερα γνωστό από δύο επικεφαλής κοινοτήτων και μια αναφορά του νιγηριανού Ερυθρού Σταυρού.

ANOTHER ATTACK IN PLATEAU STATE LEAVES 55 DEAD

Disturbing violence in Plateau State, Nigeria, resulted in the murder of 55 people on Tuesday and Wednesday, following attacks by Islamist Fulani militias against local Christians.

The Red Cross, along with indigenous sources,… pic.twitter.com/BdCe4cLlQU

— Nasiru Abdulrasheed (@neabdulrasheed) January 25, 2024

