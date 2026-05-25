Ένοπλοι εξαπέλυσαν επιθέσεις χθες Κυριακή (24/5) εναντίον αστυνομικού τμήματος και της κατοικίας ενός τοπικού ηγεμόνα στην πολιτεία Κουάρα της Νιγηρίας, και απήγαγαν τουλάχιστον 10 ανθρώπους, όπως ενημέρωσε σήμερα η αστυνομία.

Οι δράστες εξαπέλυσαν επίθεση τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή Μπαρούτεν, στο δυτικό άκρο της Νιγηρίας, βάζοντας στο στόχαστρο ένα αστυνομικό τμήμα και την κατοικία του αποκαλούμενου Εμίρη της Γιασικίρα. Κατά την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα, οι δυνάμεις ασφαλείας κατάφεραν να απωθήσουν τους επιτιθέμενους. Παράλληλα όμως, ένοπλοι πυρπόλησαν τμήμα της κατοικίας του εμίρη και απήγαγαν 10 ανθρώπους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι νιγηριανές δυνάμεις ασφαλείας, με τη συνδρομή στρατού και δασοφυλακής, διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και των απαχθέντων.

Η αστυνομία ενημέρωσε επίσης για άλλη μια επίθεση στην πολιτεία Κουάρα, το βράδυ της Παρασκευής, όπου ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον πιστών που είχαν συγκεντρωθεί για να συμμετάσχουν σε αγρυπνία στην περιοχή Όρι-Όκε Ατζάιγε. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ 15 απήχθησαν και η τύχη τους αγνοείται.

Τα τελευταία χρόνια, η πολιτεία Κουάρα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με βίαιες επιθέσεις συμμοριών που επιδίδονται συχνά σε απαγωγές για λύτρα.