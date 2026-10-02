Δεκαπέντε άνθρωποι, οι οποίοι είχαν πάει να μαζέψουν ξύλα για θέρμανση, δολοφονήθηκαν χθες Πέμπτη από φερόμενους ως τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ στην πολιτεία Μπόρνο, στη βορειοανατολική Νιγηρία, ενώ άλλοι τρεις αγνοούνται, ανέφεραν κάτοικοι και επιζήσαντας της επίθεσης.

Η βορειοανατολική Νιγηρία και ειδικά η πολιτεία Μπόρνο είναι το επίκεντρο της τζιχαντιστικής εξέγερσης που ξέσπασε πριν από δεκαεπτά χρόνια με πρωταγωνίστρια την οργάνωση Μπόκο Χαράμ, η οποία στην πορεία διασπάστηκε με αποτέλεσμα να σχηματιστεί αντίπαλη παράταξη, το Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ).

Παρά τις προσπάθειές τους, οι αρχές δυσκολεύονται να καταστείλουν τη δράση των τζιχαντιστών, η οποία αναζωπυρώθηκε τους τελευταίους μήνες, με αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων εναντίον αμάχων και των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Η σύγκρουση έχει αφήσει πίσω δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες.

Ο Μούσταφα Γκρέμα, κάτοικος της Μαρτ, είπε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «δεκαπέντε θύματα ενταφιάστηκαν την Πέμπτη (σ.σ. χθες) το βράδυ όπως προβλέπει το ισλαμικό τελετουργικό», προσθέτοντας πως «δεν έχουν βρεθεί» ακόμη «τα πτώματα άλλων τριών θυμάτων».

Εξήγησε ότι οι άνθρωποι που έγιναν στόχος είχαν πάει να μαζέψουν ξυλεία για θέρμανση, δραστηριότητα από την οποία εξαρτώνται πολλές εκτοπισμένες οικογένειες, για να καλύπτουν βασικές ανάγκες, όπως το μαγείρεμα.

Πολλές από τις οικογένειες που έχουν εκτοπιστεί εξαναγκαστικά στην Μπόρνο αψηφούν τους κινδύνους και πάνε να προμηθευτούν ξύλα.

Άλλος κάτοικος, ο Αουάνα Μαλούμ-Μούσα, επιβεβαίωσε τον απολογισμό στο AFP. «Θάψαμε δεκαπέντε ανθρώπους και συνεχίζουμε να ψάχνουμε άλλους τρεις που αγνοούνται», τόνισε.

Ο Αλάι Γκανά Όμαρ, που επέζησε όταν διαπράχτηκε η επίθεση, εξήγησε ότι σώθηκε απλά επειδή «κρύφτηκα σε αγροικία όταν ήρθαν» οι δράστες.

Η επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής και η κατάσταση της οικονομίας είναι στην καρδιά της προεκλογικής εκστρατείας που άρχισε τον Αύγουστο ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον Ιανουάριο του 2027.