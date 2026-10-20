Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες στα social media ένα βίντεο από τη λεωφόρο Jean-Médecin στη Νίκαια, όπου ένας καταστηματάρχης προσπάθησε να προστατεύσει το μαγαζί του από διαδηλωτές, βάζοντας σε κίνδυνο τη δική του σωματική ακεραιότητα.

Στα πλάνα, τα οποία έχουν ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια προβολές στο X, ο άνδρας στέκεται μπροστά από κατάστημα βιντεοπαιχνιδιών, λειτουργώντας ουσιαστικά ως «ασπίδα», προκειμένου να εμποδίσει την είσοδο ατόμων στο εσωτερικό και να αποτρέψει νέες καταστροφές ή κλοπές.

Η επιχείρηση είχε ήδη υποστεί ζημιές, καθώς η τζαμαρία του καταστήματος φαίνεται σπασμένη.

Η στιγμή της επίθεσης

Σε ένα σημείο του βίντεο, ένας κουκουλοφόρος πλησιάζει τον καταστηματάρχη και φαίνεται να του απευθύνει τον λόγο.

Ο άνδρας τον ακολουθεί για λίγα μέτρα, όμως τη στιγμή που γυρίζει την πλάτη του δέχεται κλωτσιά στην πλάτη, με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο έδαφος.

Στη συνέχεια, άλλα άτομα τού πετούν αντικείμενα, ωστόσο εκείνος καταφέρνει να σηκωθεί. Περαστικοί που βρίσκονται στο σημείο παρεμβαίνουν, προσπαθώντας να τον ηρεμήσουν και να σταθούν δίπλα του.

«Στάθηκα μπροστά για να εμποδίσω τον κόσμο να μπει»

Ο Πιέρ, όπως ονομάζεται ο πωλητής, περιέγραψε αργότερα τη στιγμή, παραδεχόμενος ότι ακόμη δυσκολεύεται να επεξεργαστεί όσα συνέβησαν.

«Σε κάποια στιγμή, στάθηκα μπροστά για να εμποδίσω τον κόσμο να μπει, αυτό είναι όλο», είπε.

Και πρόσθεσε: «Δεν μπορώ ακόμη να συνειδητοποιήσω πλήρως όσα συνέβησαν. Ίσως καταφέρω να τα επεξεργαστώ λίγο αργότερα, όταν θα έχει περάσει όλη αυτή η κατάσταση».

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι εκείνη τη στιγμή δεν είχε προλάβει να εκτιμήσει το μέγεθος του κινδύνου.

«Νομίζω ότι τελικά δεν έπρεπε να το κάνω. Ήταν ανοησία. Αλλά εκείνη τη στιγμή, αυτό έκανα».

Κύμα συμπαράστασης μετά το βίντεο

Μετά τη διάδοση των πλάνων, ο Πιέρ άρχισε να δέχεται δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης από πολίτες που είδαν το περιστατικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος ευχαρίστησε όσους του εξέφρασαν τη στήριξή τους, θέλησε όμως να ξεκαθαρίσει ότι οι βίαιες ενέργειες δεν χαρακτήριζαν το σύνολο της διαδήλωσης.

«Είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους τους να μου εκφράζουν τη στήριξή τους, να στηρίζουν όλους τους καταστηματάρχες, όλους», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τέτοιες συμπεριφορές αποτελούν μειοψηφία. Στο υπόλοιπο μέρος της πορείας, τα πράγματα κύλησαν σχετικά ομαλά. Υπάρχουν μερικά μαύρα πρόβατα, αλλά δεν αποτελούν την πλειονότητα».

Ζημιές σε 15 καταστήματα

Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 15 καταστήματα λεηλατήθηκαν ή υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές.

Από τα επεισόδια καταγράφηκαν επίσης αρκετοί τραυματισμοί, ενώ μέχρι το πρωί της Κυριακής είχαν τεθεί υπό κράτηση 85 άτομα, εκ των οποίων τα 40 ήταν ανήλικοι.