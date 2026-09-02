Το κοινοβούλιο της Νικαράγουας ενέκρινε ομόφωνα χθες Τρίτη αναθεώρηση του Συντάγματος της χώρας που ήθελε ο πρόεδρος Ντανιέλ Ορτέγα και εμποδίζει σε αντιπολιτευόμενους να συμμετέχουν σε εκλογικές διαδικασίες, ανακοίνωσε ο πρόεδρός του Γουστάβο Πόρας.

Η αναθεώρηση επιμηκύνει τη θητεία στην προεδρία από τα έξι σε επτά χρόνια και αποκλείει από τις εκλογές όλους όσοι συμμετείχαν σε «πραξικοπηματικές ενέργειες», διέπραξαν «προδοσία της πατρίδας» ή ζήτησαν ή τάχθηκαν υπέρ ξένης «στρατιωτικής επέμβασης».