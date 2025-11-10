Η εισαγγελία ζήτησε σήμερα την αποφυλάκιση υπό δικαστική επιτήρηση του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί.

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας βρίσκεται εδώ και 20 ημέρες στη φυλακή μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007, στη διάρκεια ακροαματικής συνεδρίασης ενώπιον του εφετείου του Παρισιού.

Οι κίνδυνοι να συνεννοηθεί με ενδεχόμενους συνεργούς ή να ασκήσει πίεση σε μάρτυρες «στηρίζουν το αίτημα να τεθεί (ο Σαρκοζί) υπό δικαστική επιτήρηση», δήλωσε ο εισαγγελέας Νταμιάν Μπρινέ ζητώντας παράλληλα να ικανοποιηθεί το αίτημα του πρώην προέδρου να αποφυλακισθεί.

Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος δήλωσε σήμερα κατά την εξέταση του αιτήματός του από το εφετείο πως η παραμονή του στη φυλακή είναι «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική», «ένας εφιάλτης».

«Είναι σκληρή, πολύ σκληρή, είναι βεβαίως για κάθε κρατούμενο, και θα έλεγα μάλιστα πως είναι εξουθενωτική», δήλωσε προσθέτοντας ότι θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στο σωφρονιστικό προσωπικό που «κατέστησε υποφερτό αυτό τον εφιάλτη».

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται περίπου στις 14:30 σήμερα το μεσημέρι.

Διαβάστε το σχετικό άρθρο:

Ακρόαση της έφεσης του Νικολά Σαρκοζί

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ