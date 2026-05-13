Η εισαγγελία του Παρισιού ζήτησε εκ νέου σήμερα Τετάρτη (13/5) την καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί σε επτά χρόνια φυλάκισης, δύο χρόνια περισσότερα από την ποινή που του επιβλήθηκε σε πρώτο βαθμό για την φερόμενη χρηματοδότηση της νικηφόρας προεδρικής του εκστρατείας, το 2007, από τη Λιβύη.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελική πρόταση προβλέπει ποινή φυλάκισης επτά ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και 5ετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι σε βάρος του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη απόφαση, ο Σαρκοζί είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, με αναστολή εκτέλεσης της κράτησης, χρηματικό πρόστιμο 100.000 ευρώ και πενταετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων με άμεση ισχύ.

Μετά την καταδίκη του στο ποινικό δικαστήριο του Παρισιού, ο Νικολά Σαρκοζί έγινε ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία της Δημοκρατίας που φυλακίστηκε, περνώντας είκοσι ημέρες πίσω από τα κάγκελα μετά την αρχική του καταδίκη.

Την πρόταση διατύπωσε ο γενικός εισαγγελέας Ροντόλφ Ζουί-Μπιρμάν, ο οποίος υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι «πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεων», προσθέτοντας πως ο πρώην πρόεδρος θα πρέπει «να αντιμετωπιστεί όπως οποιοσδήποτε άλλος κατηγορούμενος».

Το εφετείο αναμένεται να εκδώσει την ετυμηγορία του στις 30 Νοεμβρίου.

Μετά από δύο μήνες ακροάσεων, η δίκη έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί σε δύο εβδομάδες, μετά τις τελικές αγορεύσεις των δικηγόρων των δέκα κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκπροσωπούν τον Νικολά Σαρκοζί.