Μετά από μια περίοδο έντονης πολιτικής και προσωπικής πίεσης, η πρώην πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζον, εθεάθη να απολαμβάνει ένα μακρύ γεύμα σε εξωτερικό χώρο εστιατορίου στο Δυτικό Λονδίνο.

Η 55χρονη πρώην ηγέτιδα του SNP (Εθνικό Κόμμα Σκωτίας), η οποία έχει ήδη υποβάλει αίτηση διαζυγίου, εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαλαρή στο δημοφιλές Golborne Bistro στο Notting Hill, όπου πέρασε χρόνο με την κορυφαία δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Κλερ Μίτσελ KC.

Οι δύο φίλες εκμεταλλεύτηκαν τον ηλιόλουστο καιρό, πίνοντας λευκό κρασί και συζητώντας για αρκετές ώρες. Η Στέρτζον, η οποία πλέον έχει μετακομίσει μόνιμα στην Αγγλία, παρά τις δεκαετίες πολιτικών αγώνων της για την απόσχιση της Σκωτίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, έδειχνε σε καλή διάθεση, λίγες μόλις ημέρες αφότου ο σύζυγός της οδηγήθηκε στη φυλακή.

Η καταδίκη του Πίτερ Μάρρελ και η Επιχείρηση Branchform

Η ανάπαυλα αυτή έρχεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά δύσκολης δικαστικής υπόθεσης. Ο σύζυγός της, Πίτερ Μάρρελ, πρώην διευθύνων σύμβουλος του SNP, ξεκίνησε να εκτίει πενταετή ποινή κάθειρξης στις φυλακές HMP Dumfries.

Ο Μάρρελ ομολόγησε την ενοχή του για την υπεξαίρεση περισσότερων από 400.000 λιρών από τα ταμεία του κόμματος σε διάστημα 12 ετών.

Τα κλεμμένα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ενός πολυτελούς τροχόσπιτου, ακριβών αυτοκινήτων και διαφόρων ειδών πολυτελείας, ορισμένα από τα οποία είχαν δωριστεί και στην ίδια τη Στέρτζον.

Ο Μάρρελ είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Branchform», της μεγάλης αστυνομικής έρευνας για τη διαχείριση των οικονομικών του SNP, η οποία ξεκίνησε αμέσως μετά την παραίτηση της Στέρτζον από την πρωθυπουργία το 2023. Αν και η ίδια εξετάστηκε από τις αρχές, δεν της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Πιέσεις για τη δημοσιοποίηση της αστυνομικής της κατάθεσης

Παρά το γεγονός ότι η Νίκολα Στέρτζον αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε γνώση για τις παράνομες οικονομικές δραστηριότητες του συζύγου της, η πολιτική πίεση προς το πρόσωπό της κλιμακώνεται.

Η αναπληρώτρια ηγέτης των Σκωτσέζων Συντηρητικών, Ρέιτσελ Χάμιλτον, ζήτησε την άμεση δημοσιοποίηση της γραπτής δήλωσης που έδωσε η Στέρτζον στην Αστυνομία της Σκωτίας, επισημαίνοντας ότι οι αρχές δεν φέρουν καμία αντίρρηση σε αυτό.

Όπως αποκαλύφθηκε, η πρώην πρωθυπουργός είχε δώσει αρχικά μια συνέντευξη «χωρίς σχόλια» στους ντετέκτιβ και στη συνέχεια παρέδωσε μια γραπτή δήλωση, η οποία όμως άφησε αναπάντητα πολλά ερωτήματα, προκαλώντας την απογοήτευση των αρχών.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει τη Νίκολα Στέρτζον να δημοσιεύσει αυτή τη δήλωση, οπότε θα πρέπει να το κάνει αμέσως», είπε.

Η κα Χάμιλτον πρόσθεσε: «Αυτά που γνώριζε η Στέρτζον, αυτά που είπε στην αστυνομία και γιατί δεν της απαγγέλθηκαν κατηγορίες είναι μόνο μερικά από τα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει μια κοινοβουλευτική έρευνα για το σκάνδαλο Μάρελ».

Ανώτεροι αξιωματικοί εξέφρασαν κατ’ ιδίαν τις αμφιβολίες τους για τον ισχυρισμό της ότι «δεν είχε συνειδητή ανάμνηση» ενός τροχόσπιτου αξίας 124.000 λιρών, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι της μητέρας του Μάρρελ. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της Στέρτζον, Άαμερ Άνουαρ, επιμένει για την αθωότητά της, τονίζοντας ότι ανώνυμες πηγές προσπαθούν απεγνωσμένα να της καταλογίσουν ενοχή.

Εκκλήσεις για ανεξάρτητη κοινοβουλευτική έρευνα

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι φωνές εντός και εκτός του κόμματος που ζητούν τη διεξαγωγή ανεξάρτητης κοινοβουλευτικής έρευνας.

Η Τζοάνα Τσέρι KC κατηγόρησε την πρώην ηγεσία του SNP για καλλιέργεια κλίματος «εχθρότητας» και εκφοβισμού απέναντι σε όσους τολμούσαν να αμφισβητήσουν τα οικονομικά του κόμματος.

Επιπλέον, τρία πρώην μέλη της επιτροπής οικονομικών και ελέγχου του κόμματος (Άλισον Γκράχαμ, Σίνθια Γκάθρι και Φρανκ Ρος), που είχαν παραιτηθεί το 2021 εκφράζοντας ανησυχίες, δήλωσαν δημόσια τη στήριξή τους στην Αστυνομία της Σκωτίας, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν τότε.

Υπενθυμίζεται ότι η Στέρτζον είχε διαβεβαιώσει σε κομματική συνεδρίαση πως τα οικονομικά «ποτέ δεν ήταν ισχυρότερα», συνιστώντας προσοχή στα μέλη. Πάντως, ο νυν πρωθυπουργός της Σκωτίας και ηγέτης του SNP, Τζον Σουίνι, απέρριψε τα αιτήματα για κοινοβουλευτική έρευνα, θεωρώντας ότι η υπόθεση έχει κλείσει οριστικά σε επίπεδο ποινικής δικαιοσύνης.

White wine in the sun: Nicola Sturgeon sets her troubles aside and enjoys a tipple with human rights lawyer friend after fleeing Scotland for London as she’s pictured for first time since ex-husband was jailed for £500,000 SNP embezzlement https://t.co/bAe9rXC4I3 — Daily Mail (@DailyMail) July 2, 2026

Πηγή φωτογραφιών: dailymail