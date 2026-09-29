Ένας πλημμυρισμένος δρόμος στο Νιού Τζέρσεϊ είχε έναν αναπάντεχο επισκέπτη το Σαββατοκύριακο.

Ο λόγος για έναν μικρό καρχαρία, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να κολυμπά σε κατοικημένη περιοχή , όταν η σφοδρή καταιγίδα προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες στην περιοχή.

Πολίτης που κατέγραψε το παράδοξο σκηνικό με το κινητό του, τόνισε πως ο καρχαρίας πέρασε κολυμπώντας μπροστά από το σπίτι του το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, εξαφανίστηκε για λίγο στον διάδρομο της αυλής και στη συνέχεια εθεάθη να κατευθύνεται δυτικά προς τον κόλπο Μπάρνεγκατ (Barnegat Bay).

Βίντεο από τον καρχαρία που «έκοβε» βόλτες μέσα στη πλημμυρισμένη γειτονία του Νιού Τζέρσεϊ:

«Αρχικά πιστέψαμε ότι ήταν απλώς ένα ψάρι, κάτι που θα ήταν από μόνο του ενδιαφέρον, αλλά ένας μικρός καρχαρίας ήταν ακόμα καλύτερος».

Το ABC News υπέβαλε το βιντεοληπτικό υλικό για εξέταση στον ερευνητή καρχαριών Γκρεγκ Σκόμαλ (Greg Skomal), από τη Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας της Μασαχουσέτης, ο οποίος αναγνώρισε το ζώο ως δροσίτη (smooth dogfish). Το συγκεκριμένο είδος είναι ένας μικρός, ακίνδυνος καρχαρίας, κοινός στα παράκτια νερά κατά μήκος των βορειοανατολικών ακτών των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το NBC News, στο Σερφ Σίτι, το οποίο βρίσκεται στο νησί Λονγκ Μπιτς (Long Beach Island), οι διαδοχικοί κύκλοι υψηλής παλίρροιας ώθησαν τα νερά στους δρόμους, πλημμυρίζοντας ορισμένες κατοικίες.

Το AccuWeather ανέφερε ότι σχεδόν 70.000 σπίτια στο Νιου Τζέρσεϊ έμειναν χωρίς ρεύμα καθώς η καταιγίδα έφερε 60 έως 90 εκατοστά (2 έως 3 πόδια) πλημμυρικών υδάτων και ισχυρούς ανέμους, ενώ ευθύνεται για τουλάχιστον έναν θάνατο, όταν ένα δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε υπάλληλο της Αρχής Δημόσιας Στέγασης της Νέας Υόρκης.