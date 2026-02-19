Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν έξω από νηπιαγωγείο στο Νιου Τζέρσεϊ, όταν ένα ανεξέλεγκτο SUV κατευθύνθηκε με ταχύτητα προς μια μητέρα και τα δύο παιδιά της, την ώρα που αποχωρούσαν από το σχολείο.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που η Πάτρις Πιζάνι βγαίνει από το κτήριο κρατώντας κοντά της τους δύο γιους της. Ξαφνικά αντιλαμβάνεται το όχημα που πλησιάζει ανεξέλεγκτο και προσπαθεί απεγνωσμένα να τραβήξει τα παιδιά της μακριά. Καταφέρνει να απομακρύνει το ένα παιδί δευτερόλεπτα πριν το SUV προσκρούσει σε κολώνα.

Ωστόσο, το πίσω μέρος του αυτοκινήτου χτύπησε τον μικρότερο γιο, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, ενώ το λάστιχο τον τραυμάτισε στο πόδι προκαλώντας εγκαύματα. Στη συνέχεια, το όχημα παρέσυρε και τη μητέρα με το μεγαλύτερο παιδί, με αποτέλεσμα να πέσουν και οι δύο στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η μητέρα υπέστη τραυματισμούς στην πλάτη και τον αυχένα, ενώ ο μεγαλύτερος γιος φέρει ελαφρά τραύματα. Η 68χρονη οδηγός του SUV, Angela Arrigo, συνελήφθη και κατηγορείται για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, επίθεση με αυτοκίνητο και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.