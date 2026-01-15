Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στο Νιού Τζέρσεϊ η υπόθεση διπλής παιδοκτονίας, καθώς μια 35χρονη μητέρα κατηγορείται ότι στραγγάλισε και σκότωσε τα δύο ανήλικα παιδιά της, ηλικίας πέντε και επτά ετών, μέσα στο σπίτι τους.

 

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (13/1), όταν ο πατέρας των παιδιών, επέστρεψε το απόγευμα από την εργασία του και εντόπισε τα δύο αγόρια χωρίς τις αισθήσεις τους.

 


Άμεσα κάλεσε το 911, ωστόσο οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο, δεν κατάφεραν να τα επαναφέρουν. Τα ονόματά τους δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

 


Η μητέρα των παιδιών, η οποία ταυτοποιήθηκε ως η Priyatharsini Natarajan, συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές και αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, καθώς και μία κατηγορία για παράνομη κατοχή όπλου τρίτου βαθμού, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Γείτονες της οικογένειας δηλώνουν συγκλονισμένοι από το συμβάν. «Είναι φρικτό, δεν μπορώ να το πιστέψω. Μια μητέρα να σκοτώνει τα παιδιά της είναι κάτι αδιανόητο. Προσεύχομαι για την οικογένεια», δήλωσε η Amaka Fidelis, κάτοικος της περιοχής. Άλλος γείτονας χαρακτήρισε το περιστατικό ως «μεγάλη τραγωδία», εκφράζοντας την ελπίδα να διαλευκανθούν τα αίτια της πράξης, «ιδιαίτερα για το καλό του πατέρα».

 

 

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διαλευκανθεί το κίνητρο της διπλής δολοφονίας. Η Priyatharsini Natarajan κρατείται στη φυλακή της Κομητείας Somerset και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου τις επόμενες ημέρες.

