Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στο Νιού Τζέρσεϊ η υπόθεση διπλής παιδοκτονίας, καθώς μια 35χρονη μητέρα κατηγορείται ότι στραγγάλισε και σκότωσε τα δύο ανήλικα παιδιά της, ηλικίας πέντε και επτά ετών, μέσα στο σπίτι τους.

Two young boys were found dead inside their Hillsborough, New Jersey home and now their mother is under arrest. The children’s father called 911 after coming home from work and finding his two sons unconscious. https://t.co/xTes00vThZ pic.twitter.com/tI2ZAIGCEM — Eyewitness News (@ABC7NY) January 14, 2026

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (13/1), όταν ο πατέρας των παιδιών, επέστρεψε το απόγευμα από την εργασία του και εντόπισε τα δύο αγόρια χωρίς τις αισθήσεις τους.

NJ mom charged with killing sons, 5 and 7, after father finds their bodies in bedroom: prosecutors https://t.co/iPdwndbWJK pic.twitter.com/6MG23iLauO — New York Post Metro (@nypmetro) January 14, 2026



Άμεσα κάλεσε το 911, ωστόσο οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο, δεν κατάφεραν να τα επαναφέρουν. Τα ονόματά τους δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Mom is charged after her two sons, 5 and 7, are found dead inside New Jersey home https://t.co/nZxzOU6i40 — Daily Mail (@DailyMail) January 14, 2026



Η μητέρα των παιδιών, η οποία ταυτοποιήθηκε ως η Priyatharsini Natarajan, συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές και αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, καθώς και μία κατηγορία για παράνομη κατοχή όπλου τρίτου βαθμού, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Γείτονες της οικογένειας δηλώνουν συγκλονισμένοι από το συμβάν. «Είναι φρικτό, δεν μπορώ να το πιστέψω. Μια μητέρα να σκοτώνει τα παιδιά της είναι κάτι αδιανόητο. Προσεύχομαι για την οικογένεια», δήλωσε η Amaka Fidelis, κάτοικος της περιοχής. Άλλος γείτονας χαρακτήρισε το περιστατικό ως «μεγάλη τραγωδία», εκφράζοντας την ελπίδα να διαλευκανθούν τα αίτια της πράξης, «ιδιαίτερα για το καλό του πατέρα».

New Jersey mother arrested in deaths of 2 sons, ages 5 and 7 https://t.co/o8yuGl35V2 pic.twitter.com/QD5T4DcAxK — Eyewitness News (@ABC7NY) January 15, 2026

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διαλευκανθεί το κίνητρο της διπλής δολοφονίας. Η Priyatharsini Natarajan κρατείται στη φυλακή της Κομητείας Somerset και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου τις επόμενες ημέρες.