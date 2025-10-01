Θλίψη επικρατεί στην κοινότητα Κράνφορντ του Νιου Τζέρσεϊ όπου δύο 17χρονες Ελληνοαμερικανές έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα. Συγκεκριμένα, τα δύο ανήλικα κορίτσια, η Μαρία Νιώτης και η Ισαμπέλα Σάλας, παρασύρθηκαν από ένα μαύρο SUV με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του μαύρου SUV δεν σταμάτησε και εγκατέλειψε το σημείο.

Λίγο αργότερα, ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη.

Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων λένε ότι οι έφηβες γνώριζαν τον οδηγό, ενώ προσθέτουν ότι είχε εκδοθεί περιοριστική εντολή εναντίον του νεαρού άνδρα, αφού φέρεται να είχε παρενοχλήσει μία από τις κοπέλες.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα της Δευτέρας σε μια ήσυχη περιοχή. Η αστυνομία αναφέρει ότι το μαύρο Jeep Compass του 2021 που παρέσυρε τις δύο έφηβες δεν σταμάτησε και τράπηκε σε φυγή. Οι πρώτες περιπολίες έφτασαν στο σημείο μέσα σε δύο λεπτά από την κλήση στο 911.

Τα δύο θύματα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά αργότερα υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί κατηγορίες εναντίον του φερόμενου οδηγού.

Η εισαγγελία της κομητείας Union ζητά από τους γείτονες που ζουν στην περιοχή να ελέγξουν τα βίντεο από τα συστήματα παρακολούθησης των σπιτιών τους ή τις κάμερες των αυτοκινήτων τους, αναζητώντας συγκεκριμένα ένα μαύρο Jeep Compass του 2021 με φιμέ τζάμια πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το ατύχημα.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι το βίντεο θα ρίξει φως στο τι συνέβη.

Θρήνος στην κοινότητα του Κράφορντ

Συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές των κοριτσι9ών και άγνωστοι σταμάτησαν και άφησαν λουλούδια και κεριά στον τόπο του συμβάντος.

«Είναι λυπηρό. Κανείς δεν πρέπει να περάσει κάτι τέτοιο», είπε μια μητέρα πέντε παιδιών. «Δεν θέλουμε να θάβουμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας πρέπει να θάβουν εμάς, γι’ αυτό είμαστε εδώ για να τα υποστηρίζουμε ό,τι και να συμβεί».

«Είμαστε όλοι γονείς. Το Κράνφορντ είναι μια πολύ δεμένη περιοχή και όταν συμβαίνει κάτι σε ένα παιδί, το παίρνουμε όλοι προσωπικά», υποστήριξε γονέας.

Οι συγγενείς της Μαρίας λένε ότι ήταν ευγενική και διασκεδαστική, με πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Πρόσθεσαν ότι έχει έναν δίδυμο αδελφό. «Τον αγκάλιασα χθες το βράδυ… και το μόνο που είπε ήταν: «Σκότωσαν την αδελφή μου». Και τι να πεις σε μια τέτοια περίπτωση;», περιέγραψε συγγενής.

Με δάκρυα στα μάτια, οι φίλοι της Ιζαμπέλα μίλησαν για ένα κορίτσι γεμάτο ζωή.

Καθώς η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα, η κοινότητα αντλεί δύναμη η μία από την άλλη και για τις οικογένειες των θυμάτων.

Πηγή: abc7ny.com