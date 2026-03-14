Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars «πάνω από 15 εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Χαργκ μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ» που πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες ώρες του Σαββάτου (14/3).

Σύμφωνα με πληροφορίες, «οι επιδρομές είχαν ως στόχο συστήματα αεροπορικής άμυνας, τη ναυτική βάση Τζουσάν, τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου και ένα υπόστεγο ελικοπτέρων».

«Πηγές από την περιοχή αναφέρουν ότι παρατηρήθηκε πυκνός καπνός να υψώνεται από το νησί, αλλά υποστηρίζουν ότι οι πετρελαϊκές υποδομές δεν υπέστησαν ζημιές, ενώ η δραστηριότητα της αεροπορικής άμυνας επαναλήφθηκε περίπου μία ώρα μετά τις επιδρομές».