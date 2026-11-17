Κάθε χρόνο, το Νησί των Χριστουγέννων μεταμορφώνεται σε ένα εντυπωσιακό κόκκινο τοπίο, καθώς εκατομμύρια καβούρια κατακλύζουν δρόμους, αυλές, δασικές εκτάσεις και ακτές, ξεκινώντας τη μεγάλη τους πορεία προς τον ωκεανό.

Η εντυπωσιακή αυτή εικόνα αποτελεί μέρος της ετήσιας μετανάστευσης των κόκκινων καβουριών, ενός από τα πιο χαρακτηριστικά φυσικά φαινόμενα του νησιού. Οι κάτοικοι συμβάλλουν ενεργά ώστε τα καβούρια να φτάσουν με ασφάλεια στον προορισμό τους, καθαρίζοντας τις διαδρομές τους με φυσητήρες φύλλων και εργαλεία κήπου, χωρίς να παρεμβαίνουν στη φυσική τους κίνηση ή να τα τραυματίζουν.

Όπως αναφέρει η αναπληρώτρια διευθύντρια του Εθνικού Πάρκου του Νησιού των Χριστουγέννων, Αλέξια Γιανκόφσκι, στο μικρό αυστραλιανό νησί του Ινδικού Ωκεανού ζουν έως και 200 εκατομμύρια ενδημικά κόκκινα καβούρια του είδους Gecarcoidea natalis, δημιουργώντας κάθε χρόνο ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα του φυσικού κόσμου.