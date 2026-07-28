Αγωνία επικρατεί στα Νησιά του Σολομώντα μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε χθες Δευτέρα 27 Ιουλίου στο υπαίθριο χρυσωρυχείο Gold Ridge, περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από την πρωτεύουσα Χονιάρα.

Τουλάχιστον δέκα οικογένειες έχουν ήδη δηλώσει στην αστυνομία την εξαφάνιση οικείων τους, ενώ ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων παραμένει άγνωστος.

Ανάμεσα στα θύματα φόβοι υπάρχουν πως βρίσκονται και ντόπιοι που εισήλθαν στις εγκαταστάσεις αναζητώντας χρυσό.

Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται υπό δραματικές συνθήκες.

Αναφορές για αγνοούμενους και αναζήτηση χρυσού

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε επίσημη ανακοίνωση για τον αριθμό των θυμάτων, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μέσα στα συντρίμμια.

Ωστόσο, η αγωνία κορυφώνεται καθώς δέκα οικογένειες προσήλθαν ήδη στο αστυνομικό τμήμα της κοινότητας Τετέρε δηλώνοντας ότι μέλη τους αγνοούνται στο χρυσωρυχείο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ανάμεσα στα θύματα πιθανολογείται ότι βρίσκονται και κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι δεν εργάζονταν για τη μεταλλευτική εταιρεία, αλλά είχαν εισέλθει στην έκταση με την ελπίδα να εντοπίσουν χρυσό.

Η εικόνα που μεταφέρουν οι ντόπιοι είναι δραματική, με έναν κάτοικο που συμμετείχε στις έρευνες να δηλώνει εξαντλημένος:

«Κόσμος κλαίει τους συγγενείς του. Πενθούμε».

Η θέση της εταιρείας και η οικονομική σημασία του Gold Ridge

Από την πλευρά της, η διαχειρίστρια εταιρεία Gold Ridge ανέφερε σε δελτίο Τύπου ότι η κατολίσθηση εκδηλώθηκε σε «φυλασσόμενο» τομέα του χρυσωρυχείου, ο οποίος εκείνη την ώρα «δεν λειτουργούσε».

Παράλληλα, διευκρίνισε πως οι υπόλοιπες δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις συνεχίζονται κανονικά.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Gold Ridge Mining ανήκει κατά το μεγαλύτερο μέρος του στον κινεζικό όμιλο Wanguo International Mining.

Το συγκεκριμένο μεταλλείο αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της οικονομίας των Νήσων Σολομώντος, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία, εισφέρει σχεδόν το ένα τέταρτο (25%) του ΑΕΠ της νησιωτικής χώρας, ενώ την περασμένη χρονιά είχε εισέλθει σε τροχιά περαιτέρω επέκτασης.