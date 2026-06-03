Η νήσος Σάσων, το ακατοίκητο νησί στην είσοδο του κόλπου της Αυλώνας, έχει μετατραπεί σε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στο όραμα της Ιβάνκα Τραμπ για την κατασκευή μιας τουριστικής ανάπτυξης υπερπολυτελών resorts και στις έντονες αντιδράσεις πολιτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων στην Αλβανία.

Η νήσος Σάσων στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης για το μέλλον της Αλβανικής Ριβιέρας

Από τη μία πλευρά βρίσκεται η Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία περιγράφει με ενθουσιασμό την πρώτη της γνωριμία με το νησί. Από την άλλη, χιλιάδες διαδηλωτές στα Τίρανα καταγγέλλουν ότι η χώρα «ξεπουλιέται» στο όνομα των μεγάλων επενδύσεων.

Ιβάνκα Τραμπ: «Κολυμπήσαμε μέχρι το νησί και μαγευτήκαμε»

Σε βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιβάνκα Τραμπ αναφέρεται στη στιγμή που ανακάλυψε τη Σάσων μαζί με τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος ηγείται του επενδυτικού σχεδίου.

«Εργάζομαι μαζί με τον σύζυγό μου σε ένα απίστευτο έργο στη Μεσόγειο. Είναι τεράστιο… ένα νησί 1.400 εκταρίων στη μέση της Μεσογείου. Σταματήσαμε για να κολυμπήσουμε και έτσι το ανακαλύψαμε. Κολυμπήσαμε μέχρι το νησί, ανεβήκαμε ξυπόλητοι στην κορυφή του και κυριολεκτικά μαγευτήκαμε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ivanka Trump says she swam barefoot to a 1,400-hectare, off-grid Mediterranean island to scout her next project. Now, she and Jared Kushner are building a massive destination from scratch on one of the last untouched coastlines in Europe. Here is exactly what they are building.… pic.twitter.com/O0Sdv9d3jb — Tony Jacob | FindaClip.com (@tonjkb) June 1, 2026

Η ίδια έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τη φυσική ομορφιά της περιοχής, η οποία για δεκαετίες παρέμενε ουσιαστικά απρόσιτη λόγω της στρατιωτικής χρήσης του νησιού. Η Σάσων, πρώην στρατιωτικό φυλάκιο ανάμεσα στο Ιόνιο και την Αδριατική, διατηρεί ακόμη εγκαταλελειμμένα καταφύγια, οχυρωματικά έργα και άλλες αμυντικές υποδομές από το παρελθόν της.

Το σχέδιο προβλέπει τη μετατροπή του νησιού σε πολυτελές τουριστικό προορισμό μέσω επένδυσης ύψους 1,4 δισ. ευρώ, η οποία έχει ήδη λάβει από την αλβανική κυβέρνηση καθεστώς στρατηγικής επένδυσης, επιταχύνοντας τις διαδικασίες αδειοδότησης και εγκρίσεων.

«Η Αλβανία δεν πωλείται» – Χιλιάδες στους δρόμους κατά της επένδυσης

Ωστόσο, το εγχείρημα συναντά ολοένα και μεγαλύτερη αντίσταση, μετά και τα επεισόδια που συνέβησαν το Σάββατο 30/5, όταν διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν τόσο για το περιβάλλον όσο και για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ήρθαν σε αντιπαράθεση με ιδιωτικούς φρουρούς ασφαλείας και αστυνομικούς, με κατάληξη τον σοβαρό τραυματισμό και την κακοποίηση Έλληνα ομογενή.

Protests have broken out in Albania under the slogan “Albania is not for sale” against a €1.4 billion luxury resort project linked to Jared Kushner. The development, facilitated by Prime Minister Edi Rama’s government, threatens to destroy protected natural reserves. Local… pic.twitter.com/CXURHRSArY — Deeqa 🇸🇴 (@Deee_luul) June 2, 2026

Την Τρίτη 2/6, χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους των Τιράνων διαμαρτυρόμενοι όχι μόνο για τη Σάσων αλλά και για ευρύτερα σχέδια ανάπτυξης που συνδέονται με τον Τζάρεντ Κούσνερ στην αλβανική Ριβιέρα.

Με κεντρικό σύνθημα «Η Αλβανία δεν πωλείται», οι διαδηλωτές ζήτησαν από την κυβέρνηση να σταματήσει τις προκαταρκτικές εργασίες και να επανεξετάσει τις παραχωρήσεις γης που σχετίζονται με τα έργα.

Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες και η έρευνα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς

Περιβαλλοντικές οργανώσεις και κάτοικοι εκφράζουν φόβους για αλλοίωση προστατευόμενων οικοσυστημάτων και για επιπτώσεις σε ευαίσθητες παράκτιες ζώνες που φιλοξενούν σημαντικούς πληθυσμούς μεταναστευτικών πτηνών.

Η αμετακίνητη στάση Ράμα απέναντι στις αντιδράσεις για το έργο του Κούσνερ

Παρά τις αντιδράσεις, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα εμφανίζεται ανυποχώρητος. Απαντώντας στις εκκλήσεις για διακοπή των έργων, ξεκαθάρισε ότι η επένδυση θα προχωρήσει κανονικά.

«Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα να σταματήσει όσο βρίσκομαι εγώ εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν ελέγξει τη νομιμότητα και την προέλευση των επενδυτικών κεφαλαίων.

Έρευνα της Εισαγγελίας κατά της διαθφοράς

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ειδικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς της Αλβανίας, η οποία εξετάζει ζητήματα που σχετίζονται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς εκτάσεων που συνδέονται με τα επενδυτικά σχέδια.

Όπως ανέφεραν πληροφορίες από αλβανικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη 2/6, η Ειδική Δομή Κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK) διερευνά τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το 2024 στο καθεστώς προστασίας εκτάσεων και σε ζητήματα ιδιοκτησίας γης στην περιοχή της Σβέρνιτσας (Zvërnec), στη νότια Αλβανία, όπου και βρίσκεται και το νησί Σάσων.

Οι αλλαγές αυτές θεωρείται ότι διευκόλυναν την προώθηση ενός γιγαντιαίου επενδυτικού σχεδίου πολυτελούς τουρισμού σε μία παρθένα περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους.

Η έρευνα φαίνεται να διευρύνεται πλέον και σε καταγγελίες για αλλοιώσεις και μεταβιβάσεις ιδιοκτησιών στην περιοχή.

Αλβανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η SPAK πραγματοποίησε ελέγχους σε Τίρανα και Αυλώνα, συλλέγοντας στοιχεία για πιθανή πλαστογράφηση εγγράφων και αμφισβητούμενες αγοραπωλησίες γης που σχετίζονται με την επένδυση.

Έτσι, ενώ για την Ιβάνκα Τραμπ η Σάσων αποτελεί έναν «μαγευτικό» παράδεισο που αξίζει να μετατραπεί σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό της Μεσογείου, για πολλούς Αλβανούς έχει εξελιχθεί σε σύμβολο μιας σύγκρουσης ανάμεσα στην ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τον έλεγχο της δημόσιας γης.