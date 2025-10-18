Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Στο πλαίσιο του κινήματος «No Kings», περισσότερες από 2.500 διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σήμερα (18/10), σε όλη την Αμερική, με εκατομμύρια πολίτες να διαμαρτύρονται κατά της διοίκησης Τραμπ και της «αυξανόμενης αυταρχικής της πορείας», όπως την χαρακτηρίζουν.

Η κινητοποίηση διοργανώθηκε από συνασπισμό προοδευτικών οργανώσεων και συνδικάτων, τα οποία είχαν συντονίσει και τις μαζικές διαδηλώσεις του Ιουνίου.

Στόχος τους, όπως ανέφεραν, ήταν να στείλουν το μήνυμα ότι «η Αμερική δεν έχει βασιλιάδες».

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιούνται και στις 50 πολιτείες, από τη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο, μέχρι μικρές πόλεις όπως η Μποζμάν στη Μοντάνα.

Οι συμμετέχοντες φορούν κίτρινα ρούχα, σύμβολο της ειρηνικής αντίστασης, ενώ αρκετές πόλεις έχουν προχωρήσει σε προσφυγές κατά της αποστολής ομοσπονδιακών στρατευμάτων, που η διοίκηση Τραμπ επιδιώκει να αναπτύξει.

Ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τις διαδηλώσεις «αντι-αμερικανικές», ενώ Δημοκρατικοί, όπως ο Τσακ Σούμερ και ο Γκάβιν Νιούσομ, κάλεσαν τους πολίτες «να χρησιμοποιήσουν τη φωνή τους ειρηνικά».

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης πραγματοποιούνται και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως το Βερολίνο, η Μαδρίτη και η Ρώμη.

Οι διοργανωτές των «No Kings» εκτιμούν ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ημέρες διαμαρτυρίας στην αμερικανική ιστορία.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: reuters.com