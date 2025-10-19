Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Κύμα διαδηλώσεων σάρωσε το Σάββατο 18/10, τις Ηνωμένες Πολιτείες, με εκατομμύρια πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους φωνάζοντας «No Kings» – ένα σύνθημα που στρέφεται ευθέως κατά του Ντόναλντ Τραμπ και της διοίκησής του, την οποία πολλοί χαρακτηρίζουν όλο και πιο αυταρχική.

Από τη Νέα Υόρκη έως την Ουάσιγκτον, και από το Λος Άντζελες ως την Ατλάντα, οι δρόμοι γέμισαν με πολίτες που ζητούν μια απλή, αλλά θεμελιώδη αρχή: ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του Συντάγματος. Οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων μιλούν για «μια εξέγερση της δημοκρατίας απέναντι σε έναν πρόεδρο που συμπεριφέρεται σαν να φορά στέμμα».

Στην καρδιά του Μανχάταν, πάνω από 20.000 διαδηλωτές κατέκλυσαν την Times Square κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Δημοκρατία, όχι Μοναρχία» και «Το Σύνταγμα δεν είναι προαιρετικό». Η πορεία ξεκίνησε με συνθήματα και τύμπανα, απλώθηκε κατά μήκος της 7ης Λεωφόρου και, παρά την ισχυρή παρουσία της αστυνομίας, κύλησε ειρηνικά αλλά με οργή που δύσκολα κρύβεται.

«Βλέπω την Αμερική να γλιστρά σε μια εποχή όπου η εξουσία δεν ελέγχεται και η αλήθεια τιμωρείται», είπε η συγγραφέας Μπεθ Ζάσλοφ από το Μανχάταν. «Αν δεν σηκωθούμε τώρα, αύριο ίσως είναι αργά».

Το μήνυμα των διαδηλωτών ήταν ξεκάθαρο: ο λαός δεν δέχεται βασιλιάδες, ούτε «εκλεγμένους μονάρχες» που κυβερνούν με διατάγματα και απειλές. Και αυτή τη φορά, η οργή δεν έμεινε μόνο στα social media, αλλά βγήκε και στους δρόμους.

This isn’t New York.

This isn’t California.

This isn’t Boston.

THIS IS GEORGIA.

The people have spoken, loud and clear.

No Kings. No Masters. No Tyrants. EVER. https://t.co/EJV54l5qqg — Teemama (@teemaa_5) October 18, 2025

Ανάμεσα στους διαδηλωτές στεκόταν και ο 68χρονος Μάσιμο Μασκόλι, Ιταλός μετανάστης δεύτερης γενιάς, κρατώντας σφιχτά μια ξεθωριασμένη φωτογραφία του παππού του ενός ανθρώπου που πολέμησε τους φασίστες στα βουνά της Ιταλίας.

«Δεν πίστευα πως θα ζήσω για να ξαναδώ φασιστικές πρακτικές να αναδύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε με πίκρα, καταγγέλλοντας τις μαζικές απελάσεις, την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στους δρόμους και τις περικοπές στην υγειονομική περίθαλψη.

Στην Ουάσιγκτον, ο Μπέρνι Σάντερς μίλησε μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους, απαντώντας στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο της Βουλής, Μάικ Τζόνσον —τον ίδιο που χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις «εκδηλώσεις μίσους».

«Ο Μάικ Τζόνσον έχει άδικο», αντέτεινε ο Σάντερς. «Δεν είμαστε εδώ γιατί μισούμε την Αμερική. Είμαστε εδώ γιατί αρνούμαστε να τη δούμε να μεταμορφώνεται σε κάτι που δεν αναγνωρίζουμε».

Πάνω από 100 χιλιάδες διαδηλωτές στο Σικάγο

Πάνω από 100.000 άνθρωποι πλημμύρισαν τους δρόμους του Σικάγο, μετατρέποντας την πόλη σε πεδίο μαζικής αντίδρασης απέναντι στις τελευταίες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος, σε μια ακόμη επίδειξη αυταρχισμού, είχε ζητήσει τη φυλάκιση του κυβερνήτη Τζέι Ρόμπερτ Πρίτσκερ και του δημάρχου Μπράντον Τζόνσον — επειδή «τόλμησαν» να αμφισβητήσουν τις ομοσπονδιακές επιχειρήσεις εναντίον μεταναστών. Η κίνηση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και νομικές προσφυγές, με τοπικούς αξιωματούχους να καταγγέλλουν τις πρακτικές του Τραμπ ως κατάφωρα αντισυνταγματικές.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν στρατιωτικές δυνάμεις εμφανίστηκαν στους δρόμους της πόλης, υπό τον εύγλωττο τίτλο επιχείρησης «Midway Blitz» — μια κίνηση που θύμιζε περισσότερο εμπόλεμη ζώνη παρά δημοκρατία. Η απάντηση ήρθε από τη Δικαιοσύνη: μια ομοσπονδιακή δικαστής διέταξε την άμεση αποχώρηση των δυνάμεων, επισημαίνοντας πως οι ενέργειες της κυβέρνησης παραβίαζαν θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα.

Οι Δημοκρατικοί στήριξαν τις διαδηλώσεις

Ο πολιτικός παλμός των διαδηλώσεων ενισχύθηκε από ηγετικά στελέχη των Δημοκρατικών, ανάμεσά τους ο γερουσιαστής Τσακ Σούμερ και η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις. Και οι δύο βρέθηκαν δίπλα στους πολίτες, στέλνοντας μήνυμα ότι η αντίσταση στις αυταρχικές πολιτικές του Τραμπ δεν είναι περιθωριακή υπόθεση, αλλά κεντρικό δημοκρατικό καθήκον.

In our country, the power is with the people. Tomorrow, October 18, I encourage you to join your neighbors in peaceful protest at a No Kings event. pic.twitter.com/tAXlyqoamq — Kamala Harris (@KamalaHarris) October 18, 2025

Στη Νέα Υόρκη, στην περιοχή του Φόρεστ Χιλς, χιλιάδες άνθρωποι πλημμύρισαν τους δρόμους από το μεσημέρι, φωνάζοντας «Αγαπάμε τη χώρα μας — δεν ανεχόμαστε τον Τραμπ». «Αυτός ο πρόεδρος είναι ντροπή· ελπίζω σήμερα να βγουν εκατομμύρια στους δρόμους», είπε η 36χρονη Στεφανί, που προτίμησε να κρατήσει την ανωνυμία της. Από τον Λευκό Οίκο, η απάντηση ήρθε με τη γνωστή ψυχρότητα: οι διαδηλώσεις χαρακτηρίστηκαν «αντι-αμερικανικές», ενώ ο Τραμπ δήλωσε πως «δεν επιθυμεί να γίνει βασιλιάς» — τη στιγμή που οι πράξεις του φώναζαν ακριβώς το αντίθετο.

No to the kings of debauchery who are dragging the country to the abyss. pic.twitter.com/tSBZiT7rxh — Ropert Jason (@RopertJa019) October 18, 2025

Το κίνημα «No Kings» φαίνεται αποφασισμένο να συνεχίσει. Στόχος του: η υπεράσπιση της δημοκρατίας απέναντι σε μια κυβέρνηση που ολοένα και περισσότερο θυμίζει καθεστώς. Από την άλλη πλευρά, Ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι επιμένουν στη ρητορική του φόβου, μιλώντας για «κινητοποίηση μίσους κατά της Αμερικής». Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων έφτασε στο σημείο να προβλέψει «οπαδούς της Χαμάς και των Αντίφα» στους δρόμους, ενώ ο Τομ Έμερ, αντιπρόσωπος από τη Μινεσότα, αποκάλεσε το κίνημα «τρομοκρατική πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος».

Η απάντηση ήρθε άμεση και κοφτή. «Μην αφήσετε τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς να σας εκφοβίσουν ή να σας φιμώσουν», δήλωσε ο Σούμερ, καλώντας τους πολίτες «να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί». Παρόμοιο κάλεσμα απηύθυνε η Κάμαλα Χάρις, ενώ στο πλευρό των διαδηλωτών στάθηκε και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο — ένας σταρ που δεν διστάζει να βάλει τη φήμη του απέναντι στην εξουσία.

Αντιδράσεις από τους Ρεπουμπλικάνους

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση Τραμπ καταδίκασε τις διαδηλώσεις, χαρακτηρίζοντας τις «αντι-αμερικανικές». Ο πρόεδρος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να καταστεί «βασιλιάς», παρά τις κατηγορίες για αυταρχικές πρακτικές.

Αρκετοί Ρεπουμπλικανοί κυβερνήτες —μεταξύ τους ο Γκρεγκ Άμποτ του Τέξας και ο Γκλεν Γιάνγκιν της Βιρτζίνια— έθεσαν σε επιφυλακή μονάδες της Εθνοφρουράς ενόψει των κινητοποιήσεων, επικαλούμενοι τον γνωστό πλέον «φόβο της Antifa». Μια επίκληση που, όπως σχολίασαν αναλυτές, μοιάζει περισσότερο με πολιτικό εργαλείο εκφοβισμού παρά με πραγματική απειλή.

Στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος αναφέρθηκαν σε «κινητοποίηση μίσους κατά της Αμερικής», ενώ ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δήλωσε: «Στοιχηματίζω ότι θα δείτε οπαδούς της Χαμάς και των αντίφα», ενώ ο αντιπρόσωπος της Μινεζότα Τομ Εμερ έκανε λόγο για «τρομοκρατική πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος».

Με πληροφορίες από: BBC – The Guardian