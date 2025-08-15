Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Το «No milk today» των Herman’s Hermits μετά την επιτυχία του ηχογραφήθηκε κι από άλλα μουσικά συγκροτήματα, ενώ έπαιξε και ως μουσικό υπόβαθρο σε πολλά διαφημιστικά σποτάκια γαλακτοκομικών εταιρειών. Σήμερα, κινδυνεύει να γίνει πραγματικότητα στη Βρετανία, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, καθώς οι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί τομείς, κυρίως της Δύσης, βάλλονται από παντού.

Η επισιτιστική ασφάλεια της Βρετανίας απειλείται, αφού εκατοντάδες γαλακτοπαραγωγοί δήλωσαν ότι σχεδίαζαν να εγκαταλείψουν τη βιομηχανία λόγω των αυξανόμενων δαπανών και των ελλείψεων των εργαζομένων.

Οι υπουργοί έχουν προειδοποιηθεί ότι “πρέπει να ενεργήσουν γρήγορα” για να σώσουν τον γεωργικό τομέα, καθώς πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις προετοιμάζονται να κλείσουν τους επόμενους 12 μήνες.

Την Τετάρτη, μια έρευνα έδειξε ότι 13% των γαλακτοκομικών κτηνοτρόφων δήλωσαν ότι θα εγκαταλείψουν μέσα στο επόμενο έτος, καθώς είναι αντιμέτωποι με τις ελλείψεις εργατών, το αυξημένο κόστος των εργαζομένων και τις μεταβολές του φόρου κληρονομιάς.

Υπάρχουν περίπου 7.000 παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το Συμβούλιο Ανάπτυξης Γεωργίας και Φυτοκομίας – που σημαίνει ότι περισσότεροι από 900 θα παύσουν να παράγουν με βάση τα στοιχεία.

Οι βρετανικοί κτηνοτρόφοι παράγουν επί του παρόντος περισσότερο από το 90% του γαλακτοκομικού προϊόντος που καταναλώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Πολ Τόπκινς, της Εθνικής Ένωσης Αγροτών, είπε ότι δεν προσπαθεί να “τρομοκρατήσει” τους επαγγελματίες, αλλά κατηγόρησε την κυβέρνηση για την καταστροφή του τομέα.

Είναι επακόλουθο μετά την απόφαση της Ρέιτσελ Ριβς να προωθήσει το κόστος απασχόλησης στον τελευταίο προϋπολογισμό της, αυξάνοντας τις εθνικές ασφαλιστικές εισφορές και τον ελάχιστο μισθό.

Η Καγκελάριος παρουσίασε επίσης σχέδια για μείωση φορολογικών ελαφρύνσεων για τους αγρότες, λέγοντας ότι οι αγρότες μπορούν να μεταβιβάσουν από πριν τα κτήματα τους απαλλαγμένα από τον φόρο κληρονομιάς.

Οι αλλαγές έχουν ήδη ζορίσει πολλούς ανθρώπους από τη γεωργική βιομηχανία. Τα επίσημα στοιχεία τον περασμένο μήνα αποκάλυψαν ότι ο αριθμός των αγροτών που έκλεισαν κατά το παρελθόν έτος ήταν σε υψηλό ρεκόρ μετά την επιδρομή της καγκελαρίου στον τομέα.

Οι αγρότες δήλωσαν ότι αυτό βλάπτει την ικανότητα της Βρετανίας να συνεχίζει να παράγει το δικό της φαγητό, παρά τις διαβεβαιώσεις του Στιβ Ριντ, του γραμματέα του περιβάλλοντος, ότι οι Εργατικοί στοχεύουν να ενισχύσουν την αυτάρκεια, υποστηρίζοντας ότι η “επισιτιστική ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια”.

Ο Μπας Πάτμπεργκ, Διευθύνων Σύμβουλος της Arla Foods UK, ο οποίος διεξήγαγε την έρευνα, δήλωσε ότι η έλλειψη εργατικού δυναμικού σφυροκόπησε επίσης τον τομέα – προωθώντας το κόστος για τους γαλακτοπαραγωγούς.

Είπε: «Αυτό που βλέπουμε είναι ο πραγματικός αντίκτυπος αυτών των ελλείψεων εργατικού δυναμικού στη γεωργική βιομηχανία μας, είτε πρόκειται για υψηλότερο κόστος είτε για χαμηλότερη παραγωγή γάλακτος. Το αποτέλεσμα αυτού τελικά θα φανεί στην τιμή και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, επηρεάζοντας τα εκατομμύρια των ανθρώπων που βασίζονται στα γαλακτοκομικά προϊόντα ως πηγή διατροφής στη διατροφή τους».

Έρχεται εν μέσω αυξανόμενων φόβων ότι η καγκελάριος ετοιμάζεται να προχωρήσει περαιτέρω στη φορολόγηση των περιουσιακών στοιχείων των ανθρώπων για να συνδέσει μια μαύρη τρύπα στα δημόσια οικονομικά.

Αυτή την εβδομάδα η Ριβς μελετά ένα φρέσκο φόρο κληρονομιάς το φθινόπωρο, με το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάζει τις προτάσεις για να σταματήσει τους γονείς να κάνουν απεριόριστα δώρα χωρίς φόρους στα παιδιά τους.

Ο κ. Τόπκινς δήλωσε ότι οι αγρότες βρίσκονται σε κίνδυνο από τη φορολόγηση των περιουσιακών στοιχείων και όχι των εισοδημάτων, δεδομένου ότι πολλοί είναι πραγματικά φτωχοί σε μετρητά, ακόμη και αν η γη τους είναι πολύτιμη.

Είπε: «Επειδή η Καγκελάριος δεν μπορεί πλέον να στοχεύει τα εισοδήματά μας, τα οποία στη γεωργία είναι χαμηλά, έχει δει την ευκαιρία να φορολογήσει τα περιουσιακά μας στοιχεία».

Ωστόσο, είπε ότι αυτό δεν ήταν πλούτος που πραγματοποιήθηκε ποτέ, δεδομένου ότι αυτές οι επιχειρήσεις πέρασαν στις οικογένειες ως κληρονομιά.

«Έχουμε μειώσει το επαρκές περιθώριο μας στη γαλακτοκομική γεωργία σε τόσο χαμηλό επίπεδο ώστε να μην είμαστε σε θέση να το αυξήσουμε γρήγορα για να αντισταθμίσει τον φόρο περιουσιακών στοιχείων. Αυτό σημαίνει για τη γεωργία, ότι απενεργοποιείται η παραγωγή τροφίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Όλα αυτά έρχονται καθώς ο φόβος μεγαλώνει για το αν οι αγρότες θα μπορούν να επιβιώσουν, εν μέσω προειδοποιήσεων ότι η φετινή συγκομιδή ήταν “καταστροφική”.

Ακούστε το… “προφητικό” βρετανικό τραγούδι της δεκαετίας ‘60, που κινδυνεύει να ξαναγίνει σουξέ στη Βρετανία, για άλλους λόγους, αλλά και αλλού: