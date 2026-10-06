Στον Φράνσις Χάλτσεν απονέμενεται το φετινό Νόμπελ Φυσικής, όπως ανακοίνωσε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών στη Στοκχόλμη.

Στην ανακοίνωση γίνεται ειδική μνεία στη «σημαντική συμβολή του στο Παρατηρητήριο Νετρίνων IceCube και την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης.»

Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί το Νόμπελ Χημείας, την Πέμπτη το Νόμπελ Λογοτεχνίας και την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης. Τέλος αναφορικά με τις φετινές απονομές των βραβείων Νόμπελ την ερχόμενη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, θα ανακοινωθεί το Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών. Το χρηματικό έπαθλο για κάθε βραβείο ανέρχεται σε 12 εκατομμύρια σουηδικές κορόνες (περίπου 1,2 εκατομμύρια δολάρια).