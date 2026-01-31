Τραγικές στιγμές έζησε μια 12χρονη όταν βιάστηκε από δύο Αφγανούς . Κόβει την ανάσα η φράση της «Νόμιζα πως θα πεθάνω», κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δίκης της υπόθεσης στο δικαστήριο του Γουόρικ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

An Afghan national abducted the a 12 year old girl from a street before repeatedly raping her and taking photographs of the attack. Just another day in the UK. Open borders do not work. When will the UK wake up? pic.twitter.com/VdUQ6296l7 — Katie Miller (@KatieMiller) January 29, 2026

Επίσης συγκλονίζει το γεγονός πως το περιστατικό έλαβε χώρα, σε παιδική χαρά στο Νουνίτον της κομητείας Γουόρικσαϊρ. Κατηγορούμενοι είναι ο 23χρονος Αχμάντ Μουλαχίλ, ο οποίος σύμφωνα με την ανατριχιαστική μαρτυρία του κοριτσιού, τη βίαζε και ταυτόχρονα γέλαγε δείχνοντας να το διασκεδάζει.

Για το ίδιο αδίκημα κατηγορείται ο σχεδόν συνομήλικός του, ο 24χρονος Μοχάμαντ Καμπίρ. Μάλιστα η 12χρονη ισχυρίζεται ότι ο Καμπίρ προσπάθησε να την στραγγαλίσει, λίγο πριν πέσει θύμα άγριου βιασμού πρώτα από τον Μουλαχίλ.

Στο δικαστήριο προβλήθηκε υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο ο Μουλαχίλ φαίνεται να μιλά με το κορίτσι στον δρόμο και να τη ρωτά: «Πόσο χρονών είσαι; Είκοσι; Δεκαεννέα; Δεκαέξι;». Όταν εκείνη απαντά «δεκαεννέα», εκείνος της λέει: «Δεκαεννέα; Αλήθεια;».

Σε άλλο βίντεο, εμφανίζεται να πηγαίνει μαζί της στο αδιέξοδο όπου φέρεται να διαπράχθηκε ο βιασμός. Άλλο υλικό δείχνει τους δύο άνδρες να αποχωρούν από την παιδική χαρά περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την αποχώρηση του κοριτσιού, ενώ σε ξεχωριστό βίντεο καταγράφονται να περπατούν μαζί της σε κατοικημένο δρόμο της πόλης.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, η 12χρονη ανέφερε ότι πονούσε η πλάτη της επειδή την «έσερναν», ενώ φοβόταν ότι ο δράστης θα επέστρεφε για να την πάρει. Νέο βίντεο από κάμερες ασφαλείας μετά την επίθεση δείχνει τον Μουλαχίλ με την 12χρονη σε κατάστημα της περιοχής Ο ίδιος μάρτυρας πρόσθεσε ότι το κορίτσι είπε πως ο Μουλαχίλ ήθελε να την βάλει σε ένα αυτοκίνητο BMW και να την πάει στο Μπέρμιγχαμ και στο Λονδίνο για να τη βιάσει ξανά, ενώ δήλωσε ότι πίστευε πως οι άνδρες δεν θα την πείραζαν επειδή ήταν ενήλικες.

This is the moment two Afghan migrants kidnap a 15-year-old girl before raping her. Jan Jahanzeb and Israr Niazal, both 17, committed the attack just THREE MONTHS after arriving in the UK. They got 10 years each, costing us £1million. Feminists are silent. 🇬🇧 pic.twitter.com/ib9hI1a2bx — Peter Lloyd (@Suffragent_) December 8, 2025



Όπως είπε, η εικόνα της τον φόβισε έντονα. Ο εισαγγελέας Ντάνιελ Όσκραφτ, ανέφερε ότι και οι δύο κατηγορούμενοι «είχαν βάλει στο μάτι» το ανήλικο κορίτσι. Όπως είπε, ο Μοχάμαντ Καμπίρ ήταν εκείνος που την πλησίασε πρώτος, έβαλε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της και προσπάθησε να την πάρει μαζί του. Σε βιντεοσκοπημένη κατάθεσή της, η ανήλικη δήλωσε: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω γιατί δεν μπορούσα να αναπνεύσω».

Η 12χρονη κατέθεσε ότι κατάφερε να ξεφύγει, αλλά αργότερα συνάντησε τον Αχμάντ Μουλαχίλ σε κοντινό συγκρότημα κατοικιών. Όπως είπε, εκείνος της ζήτησε να τον ακολουθήσει και κατέληξαν πίσω από ένα υπόστεγο, όπου της έλεγε ότι του άρεσε, ενώ εκείνη του απάντησε:

«Δεν μου αρέσεις. Είμαι μικρή. Είμαι παιδί». Ανέφερε ότι χρησιμοποιούσε μεταφραστή στο κινητό του, συμπεριφερόταν περίεργα, την άγγιξε και προσπάθησε να της βγάλει τα ρούχα, ενώ γελούσε και δεν μιλούσε.

Στην κατάθεσή της περιέγραψε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά και τη βίασε, λέγοντας ότι του ζητούσε να σταματήσει χωρίς αποτέλεσμα, ενώ εκείνος την απειλούσε ότι θα σκοτώσει την οικογένειά της. Ανέφερε επίσης ότι τραβούσε φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της επίθεσης, γεγονός που της προκάλεσε έντονη απορία και φόβο.

Στη δίκη που συνεχίζεται ακούστηκε ότι DNA του Μουλαχίλ εντοπίστηκε στον λαιμό της ανήλικης και στο εσωτερικό του σορτς της, ενώ στο κινητό του βρέθηκαν άσεμνες εικόνες.

🚨BREAKING: Two Afghan nationals on trial for raping a 12 year old girl 🇬🇧 Ahmad Mulakhil and Mohammad Kabir lured, abducted, strangled, r@ped repeatedly, and then took photos of a 12 year old girl in Nuneaton❗️ The time for talk is over ⚠️ ENOUGH IS ENOUGH 🚫 pic.twitter.com/WjqMPet7ci — BRITAIN IS BROKEN 🇬🇧 (@BROKENBRITAIN0) January 29, 2026



Ο κατηγορούμενος, ο οποίος δεν έχει μόνιμη κατοικία, αρνείται ότι απήγαγε την ανήλικη και ισχυρίζεται ότι η σεξουαλική πράξη ήταν συναινετική και ξεκίνησε από εκείνη. Έχει ωστόσο παραδεχθεί μία κατηγορία στοματικού βιασμού της 12χρονης, ενώ αρνείται δύο ακόμη κατηγορίες βιασμού, την απαγωγή ανηλίκου, δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και τη λήψη άσεμνων φωτογραφιών παιδιού.

Ο Μοχάμαντ Καμπίρ, επίσης χωρίς μόνιμη κατοικία, αρνείται ότι επιχείρησε να πάρει το κορίτσι, ότι προχώρησε σε σκόπιμο στραγγαλισμό και ότι διέπραξε αδίκημα με σκοπό τη διάπραξη σεξουαλικού εγκλήματος. Το δικαστήριο άκουσε ότι φέρεται να αποπειράθηκε να στραγγαλίσει το κορίτσι γύρω στις 18.00 το απόγευμα, ενώ αργότερα, περίπου στις 20.00 το βράδυ, η ανήλικη εθεάθη να μιλά με τον Μουλαχίλ, όταν φέρεται να του είπε ότι ήταν 19 ετών.