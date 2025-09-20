Αντιμέτωπη με μία ευχάριστη έκπληξη που της άλλαξε τη ζωή, βρέθηκε μία νεαρή γυναίκα στην Ιταλία, όταν το δαχτυλίδι, που κληρονόμησε από τη γιαγιά της αποδείχτηκε … θησαυρός. Η κοπέλα νόμιζε πως στο κέντρο του είχε απλώς ένα ροζ πετράδι, αλλά τελικά βρέθηκε να κατέχει μια περιουσία 1,2 εκατομμυρίων ευρώ στα χέρια της.

Όταν πήγε το δαχτυλίδι που είχε κληρονομήσει από τη γιαγιά της για εκτίμηση, διαπιστώθηκε πως το πετράδι ήταν ένα φυσικό ροζ διαμάντι βάρους άνω των τριών καρατίων, κάτι απολύτως σπάνιο στη διεθνή αγορά.

Μάλιστα, το κόσμημα δεν ήταν ένα απλό δαχτυλίδι, αλλά ένα vintage πλατινένιο Bulgari “Trombino” από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, στολισμένο με 64 στρογγυλά διαμαντάκια κοπής μπριγιάν με συνολικά 1,93 επιπλέον καράτια.

Στο κέντρο, του δαχτυλιδιού τοποθετημένο σαν… βασιλιάς σε θρόνο, υπήρχε ένα ορθογώνιο ροζ διαμάντι 3,18 καρατίων με βαθμιδωτή κοπή. Δηλαδή, ένα από τα πιο σπάνια και πιο περιζήτητα πετράδια στον κόσμο.