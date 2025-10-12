Ισραηλινή κυβερνητική εκπρόσωπος δήλωσε σήμερα πως η απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Γάζα θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την ίδια, και οι 20 εν ζωή όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα.

Η αξιωματούχος είπε επίσης πως το Ισραήλ είναι έτοιμο να παραλάβει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων, μετά την απελευθέρωση των ομήρων που είναι ζωντανοί, ενώ οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι, μόλις όλοι οι όμηροι που αναμένεται να απελευθερωθούν αύριο, παραληφθούν.

Σενάρια περί ανταλλαγής ακόμα και σήμερα

Δεν επιβεβαιώνονται τα σενάρια περί ανταλλαγής ισραηλινών ομήρων με συγκεκριμένους Παλαιστίνιους κρατούμενους, που θα μπορούσε να γίνει ακόμα και σήμερα, Κυριακή 12/10.

Η Χαμάς ήταν πρόθυμη να απελευθερώσει τους 20 ζωντανούς ομήρους που απομένουν στη Γάζα, μια μέρα πριν από την καθορισμένη προθεσμία, εάν το Ισραήλ συμβιβαστεί σχετικά με τον κατάλογο των Παλαιστινίων κρατουμένων που πρόκειται να απελευθερωθούν, όπως ενέφερε το BBC, επικαλούμενο έναν Παλαιστίνιο αξιωματούχο που έχει γνώση των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται.

Σύμφωνα με το BBC, αν το Ισραήλ συμφωνήσει να απελευθερώσει έστω και δύο από τους επτά κρατούμενους «υψηλού προφίλ» (δηλαδή ισοβίτες) που έχουν εξαιρεθεί μέχρι στιγμής, η Οργάνωση θα απελευθερώσει τους ομήρους από σήμερα, Κυριακή.

Ο ισραηλινός στρατός, μέχρι στιγμής, δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη λίστα, αλλά παραμένει σε ετοιμότητα για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με την υποδοχή των ομήρων.

Το Ισραήλ πιστεύει ότι η Χαμάς θα απελευθερώσει τους ζωντανούς ομήρους πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής, έτσι ώστε οι όμηροι να βρίσκονται υπό την προστασία του Ισραήλ πριν την άφιξη του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το πρωί της Δευτέρας, 13 Οκτωβρίου, στη χώρα.

«Το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο και έτοιμο για την άμεση υποδοχή όλων των ομήρων μας», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Χαμάς έχει αρχίσει να συγκεντρώνει τους ζώντες ομήρους σε προετοιμασία για την παράδοσή τους σε εκπροσώπους της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC), η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τη διαδρομή της γύρω στις 6 το πρωί (τοπική ώρα).

Ο χρόνος και ο τόπος της απελευθέρωσης των ομήρων παραμένουν ασαφείς.

Ωστόσο, η Χαμάς δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τον τόπο της παράδοσης και οι ισραηλινές Αρχές δεν έχουν προς το παρόν, καμία ένδειξη για το πού θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά ή αν θα υπάρξουν περισσότεροι από ένας τόποι παράδοσης.

«Από προηγούμενες απελευθερώσεις γνωρίζουμε ότι τις ημέρες πριν από την παράδοση, η Χαμάς συγκεντρώνει τους ομήρους σε ένα μέρος, προετοιμάζοντας την απελευθέρωσή τους. Υποθέτουμε ότι αυτό έκαναν τις τελευταίες 24 ώρες», δήλωσε ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας στην εφημερίδα Maariv.