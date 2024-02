Ελικόπτερο με έξι επιβαίνοντες έπεσε σήμερα στη θάλασσα, κοντά στο νησί Σότρα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις νορβηγικές αρχές.

It appears that a helicopter has gone missing off the west coast of Norway near Bergen. pic.twitter.com/5VALStLDrq

Περίπου 50 λεπτά μετά την πτώση του ελικοπτέρου, συνεργεία διάσωσης εντόπισαν και περισυνέλεξαν τους έξι επιβαίνοντες, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους δεν έχουν γίνει γνωστές.

Multiple Helicopters are currently airborne over Sotra #Norway as there are reports of a missing helicopter. Also vessels in the Northern Sea are conducting search missions pic.twitter.com/8y9BUZH4RT

